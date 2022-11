TRANSRODNA PJEVAČICA U ZVIJEZDAMA GRANDA! Žiri zbunjen - na papiru muško ime, a pojavila se ŽENA! "Zovu me KRALJICA"

Takmičarka se predstavila kao Alina iz Slovenije u Zvijezdama Granda, izabrala Mariju Šerifović za mentora, ali ju je pjevačica odbila.

Izvor: TV Pink / screenshot

Večeras se u Zvijezdama Granda pojavila transrodna pjevačica, koja se žiriju predstavila kao Alina i svojom pojavom je privukla veliku pažnju. Po rođenju je Alino Juhart, ima 29 godina, a dolazi iz Maribora da okuša sreću u takmičenju.

Alina se predstavila pjesmama "Pametna i luda" Marije Šerifović i "Lažu te" Amadeus benda. Na binu je kročila u crnoj uskoj haljini do koljena, s ravnom, dugom kosom, na štiklama, i dobila je podršku žirija, koji je u prvi mah bio zbunjen zbog toga što je na papiru pisalo muško ime, a na sceni se pojavila žena.

Dodijelili su ukupno šest glasova, a izostao je jedino glas Dragana Stojkovića Bosanca. Sanja Kužet je izjavila da je pjevao Alino, pa ju je takmičarka odmah ispravila: "Pjevala".

"Velika mi je čast što sam ovdje. Ja sam inače iz Slovenije, od februara živim u Beogradu. Došla sam ovdje, jer mislim da Srbija i čitav region mora da upozna ženu poput mene. Ja sam samo jedna normalna osoba koja želi da voli, da bude voljena i da bude srećna kao svi mi. Želim da inspirišem svaku osobu da živi svoj život i svoju životnu istinu. I obožavam sve vas, ne mogu da vjerujem da sam ovde", rekla je, posle čega je uslijedio aplauz.

Izvor: TV Pink / screenshot

"Ljudi me zovu 'Kraljica', ali kad me zovu po imenu, onda je Alina", objasnila je u Zvijezdama Granda nakon što ju je Saša Popović pitao kako želi da se predstavlja ubuduće.

"Kad je poslala online prijavu i kad sam gledao, ja nisam znao šta da radim, kako da je klasifukujem i mislim da nisam pogriješio. Šest glasova, pa to je nevjerovatno, ali i zasluženo", rekao je Popović.

Alina je poželjela da joj Marija Šerifović bude mentorka, ali ju je pjevačica odbila.

Izvor: TV Pink / screenshot

"Alina, moj glas tebi večeras ima mnogo veću težinu nego kao glas kako si lijepo pjevala. Ovo je glas za jednu hrabru i riješenu djevojku, za jednu slobodnu osobu koja ima pravo da voli na način na koji želi, jer to pravo ne može niko da ti uskrati. Ali ja nisam dobar mentor za tebe, jer ne mogu da hendlujem ta tanana osjećanja, ja to radim nervozno, bučno, grubo i ne bih mogla da hendlujem bilo koga ko bi na to reagovao nježno. Ja sam sve to što ti nisi. Dobro došla, Alina The Queen", poručila joj je Marija, a Alina je potom izabrala Cecu za mentora, što je pjevačica prihvatila.

"Pošto ne zna da njeguje ta na-na-na osećanja u mentorisanju, ja znam i u mentorisanju i u privatnom životu. Uzeću te", poručila je Ceca Ražnatović.