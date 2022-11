ŽELIM DA ZAŠTITIM ĆERKU! Rasta otkrio zašto ne želi da komentariše Anine PRIJETNJE i progovorio o nasljednici, PLAŠI ME!

Reper Stefan Đurić Rasta otkrio je zašto ne želi da komentariže prozivke od strane njegove bivše supruge Ane Nikolić i progovorio o odnosu s nasljednicom i očinskim strahovima.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Rasta se nedavno našao u centru skandala kada ga je bivša supruga, pjevačica Ana Nikolić isprozivala na društvenim mrežama. Ona je zaprijetila da će iznijeti sve o Rasti i njegovim, kako je sama rekla, "zlodjelima", a onda i da će cela Srbija "saznati ko je on ustvari". Reper je sada rekao da ne želi da komentariše njihov odnos kako bi zaštitio ćerku Taru od medijskih natpisa, ali i ostatak porodice koja se ne bavi javnim poslom.

"Uopšte ne želim da komentarišem Anine prozivke. Da, time prvenstveno želim da zaštitim svoju ćerku od medijskih natpisa, ali i sve ostale članove familije koji nemaju veze sa javnim životom. Eto, to je razlog što ne želim da kiomentarišem", rekao je Rasta za Kurir i prokometarisao priče da je Anu navodno iznervirao snimak sa njegovog i Natašinog nastupa koji je nedavno isplivao u javnost: "Ne bih znao da odgovorim na to, znam da je bio super nastup".

Rasta je otkrio i koliko ga plaši sličnost s ćerkicom Tarom koju je dobio sa Anim Nikolić - "Iskreno, plaši me! Pogotovo zato što sada vidim da su stvari dosta brže u odnosu na ono kada smo mi bili mladi i na ulici. U jednu ruku me plaši, a u drugu znam da je to nešto što čovjeka kada od korena sačini, spremi ga za život. Život nije lak i nije mjesto gdje će je neko maziti i paziti. Trenutno se trudim da ne vidim ni jedan aspekt tog života koji je čeka. Čuvam je, ne dozvoljavam da joj se nameću obaveze i da je bilo ko ucjenjuje. Doćiće vrijeme kada će to da se desi. Treba da se igra dok može da se igra. Ja u svom detinjstvu nisam imao tu sreću, ona ima i mislim da to treba da iskoristi. Volio bi da joj detinjstvo prođe u igranju, zabavi i eto, koliko može u spokoju".

Reper je istakao i da bi Tari voleo da podari brata ili sestru kada za to dođe vrijeme, a kao neko ko često spominje ulicu i odrastanje na njoj poručio je:

"Ljudi stalno pričaj da treba da sklone djecu sa ulice. Po meni je to nemoguće, nešto što ne postoji, ako komunizam. Ono što mi možemo da uradimo jeste da im damo aktivnosti kojima će da se bave na ulici, a koje će im posle biti primjenjive u praksi u životu. Imam gomilu drugara koji su crtali grafite, kasnije su postali dizajneri koji su uređivali razne ekstrijere i entrijere. Primjenjivo su se bavili time, uzimali lovu, a sada i žive od toga. Masa tih stvari je primjenjiva, može da se radi kroz život. Eto, muzika, dens, svašta nešto korisno i ja se vodim time. Treba im dati što više aktivnosti i motivacije da oni to mogu".