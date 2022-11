OBOŽAVAM DA BUDEM OBIČNA ŽENA: Neda Ukraden otkrila kako održava MLADALAČKI izgled, a najviše uživa u svom RAJU na moru

Neda Ukraden svako ljeto provodi u Crnoj Gori, u svojoj kući, a otkrila je kako sve ove godine uspjeva da bude među najnjegovanijim damama sa scene.

Izvor: TV Pink / screenshot

Pjevačica Neda Ukraden je nedavno renovirala rodnu kuću u Imotskom, a osim tamo, svakog ljeta odlazi u svoj raj na Crnogorskom primorju, u mjestu Lepetani, gdje ima kuću u kojoj tri mjeseca uživa s porodicom punim plućima. Iako je uspješna javna ličnost, sa zavidnom višedecenijskom karijerom, priznaje da najviše voli kada je obična žena, a to tamo i postiže.

"Osjećam se divno u Bokokotorskom zalivu, to mjesto doživljavam kao neku svoju oazu. Tamo sam duže od četrdeset godina, inače sam je zavoljela zahvaljući mom bivšem suprugu, Jeleninom tati, koji je poreklom Bokelj. Dok smo se zabavaljali dolazimo smo zajedno, bila sam očarana. Meni je to bilo kao da dolazim u Sen Trope! Jedno malo rustikalno mjesto izvan svega. Imam prijatelje tamo, kako ne, komšije, pa tamo mi je i bivša zaova, sestra mog bivšeg supruga, sada već pokojnog. Sa cijelom njegovom porodicom sam u odličnim odnosima", otkrila je Neda, koja voli da kuva dok je na moru.

"Uživam da budem obična žena! Obožavam da kuvam, i to dobro radim, pogotovo kada su riblji specijaliteti u pitanju, a dolje je idealan ambijent za to i pravo vrijeme da ja svima njima spremam male kulinarske gozbe. Dani su mi uvijek ispunjeni, kuća je puna poslova, mora da se radi nešto, ali kratko rečeno - vrlo aktivan odmor. Nema čvarenja deset sati na suncu, ali da uživam u moru, to svakako", istakla je Neda Ukraden, koja ima 72 godine, a i dalje izgleda besprekorno i izaziva divljenje i poštovanje.

"Što bi rekla Josipa Lisac: 'Više sam kreme na sebe stavila, nego na kruh (hleb)'. Šalu na stranu, njegujem se zaista. Čisto, uredno lice, fantastične kreme, serumi, vježbe, hrana... Ako mi vjerujete, danas sam cio dan na potažu od brokolija sa malo ulja od bundeve. Ja volim sjemenke bundeve, pa i to ulje, cijeli dan to jedem. Zašto da ne? To mi je, recimo, jednom sedmično neki detoks, i mogu da vam kažem da mi je to divno. Pored toga, volim da jedem i morske specijalitete i što više prirodnih začina, nana, ruzmarin, lovor, bosiljak", otkrila je Neda, ali priznala i da su je unuci najljepše podmladili.

"Unuke su mi toliko slatke, toliko drugačije, sada su postale i male žene, male djevojke, slatki mali ljudi... Dule, unuk, sa osam godina, koji tako pažljivo prati moju karijeru, on svaki moj pokret zna, svaku moju pjesmu... Njegovi komentari su mi bili predivni, presmiješni, i uvijek se začudim koliko malo djete ima neke zdrave misli. Oni su mi zaista moja najveća duševna hrana", poručila je Neda tokom gostovanja u emisiji "Zvezde Granda - Specijal".