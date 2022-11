ODMAH SAM POMISLILA - NEMA ŠANSE! Neda Ukraden priznala da joj nije sve išlo lagano u karijeri: Teške ratove sam vodila!

Neda Ukraden ima decenijama dugu i veoma bogatu karijeru, ali nije uvek sve išlo tako lagano.

Izvor: TV Pink / screenshot

Pevačica Neda Ukraden nedavno je izdala knjigu "Zora je" po istoimenom hitu koji je njena lična karta u karijeri, a 10. novembra će publiku u Beogradu obradovati koncertom na kojem će otpevati sve svoje hitove. Voditeljka Jovana Jeremić ugostila je Nedu u "Novom jutru", a najveća zvezda jugoslovenske muzičke scene otvorila je dušu o svom životu i karijeri.

Neda je na početku gostovanja u emisiji otkrila da je vodila teške ratove oko tesktova pesama. Priča o nastanku pesme "Zora je" već je poznata, a problematična je bila i "Šteta baš". Obe pesme su postale veliki hitovi i pevaju se rado i danas.

"Teške ratove sam vodila zbog tekstova! Recimo, 'Šteta baš'... Ta pesma se odnosi na razne situacije i ljubavne i prijateljske... Pesma se zvala 'Kralj', bilo je nešto kao 'Ubij me kao malj', pomislila sam: 'Šta je, bre, ovo?'... Pesma 'Zora je' zvala se 'Jovane, labude'. Kada mi je Đorđe Novković pevao pesmu, ja se sva raznežila, ali kada sam čula to, mislim se - nema šanse! Promenili smo na 'Milane', ali ja se tek razvela i nije bilo šanse da pevam 'Milane, labude'! To su bili teški ratovi", ispričala je Neda.

Izvor: TV Pink / screenshot

"Deo pesme je bio i 'kartice bez ograničenja', meni to nije bilo kako treba. Rekla sam da meni ne trebaju smao pare, rekla sam: 'Daj mi malo ljubavi, prijateljstva, malo zagrljaja'... Mi žene volimo i zlato i ljubav, neću samo 'zlato i dijamanti'... Zamolila sam ga da mi složi to kako treba i tek nakon sedam dana bitke dobili smo konačno rešenje", prisetila se Neda Ukraden na televiziji Pink.