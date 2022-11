STRAŠNE STVARI DOŽIVLJAVAM OTKAD MI JE MUŽ UMRO: Vesna Pećanac rasplakala region teškom životnom pričom, ovde nalazi MIR

Glumica Vesna Pećanac priznala je da doživljava teške stvari otkako je njen suprug preminuo i otkrila u čemu nalazi utehu i nadu za bolje sutra, kao i gde pronalazi svoj mir.

Izvor: Youtube/RTS Oko - Zvanični kanal

O životu Vesne Pećanac poslednjih godina se dosta pisalo, pa i o tome da se hrani u Narodnoj kuhinji i da živi od 1.200 dinara penzije, a da je dužna više od 15.000 evra. Glumica je godinama volonter u udruženju koje pomaže osobama sa posebnim potrebama, a sada je ispričala kako provodi vreme i u čemu pronalazi utehu i motivaciju nakon smrti supruga i svih nedaća koje su je zadesile.

"Već godinama volontiram ovde. S njima sam išla kod patrijarha Irineja za Božić i Novu godinu. Rekao je da ova deca nisu sa posebnim potrebama, nego deca sa posebnim molitvama. Mnogo puta mi učimo od njih, jer je tu toliko radosti i dobrote. Slogan ove kuće je da živimo zajedno u ljubavi, da živimo zdravije i da živimo u radosti do stote godine. Kada imaš neku nevolju i kada te zaspu sa svih strana negativni ljudi s negativnim komentarima, dođem ovde. Otkako je moj muž otišao, strašne stvari doživljavam, ali ovde nalazim mir. Život je lep. Besplatno smo ga dobili od Boga. Besplatno smo dobili sve svoje talente da dostignemo mogućnosti i svoje domete. Sebe ostvarujemo kako bi sa tim talentima unapredili već unapređeno unapređenje", objasnila je glumica, koja lek pronalazi i u pesmi.

"Od mladosti i detinjstva nisam volela da radim po kući kada me mama tera. Da bih se suprotstavila tome, pevala sam. Tako da ja stalno pevam. To je recept. Bilo da ste tužni ili srećni, kada ste van sebe - samo pevajte. Nije važno da da li je zbog radosti ili tuge. Jadan moj komšiluk. Ja ne znam da pevam, a moram, i to me održava. Zato i pevam u horu da bih se oslobodila stresa, to je lek i isceljenje", ispričala je glumica u emisiji "Vikend na K1" i objasnila zbog čega smatra da smo svi Božja deca.

"Svakodnevno ljudi treba da rade dobre stvari, jer svi mi smo Božja deca. To su nam sve braća i sestre. Kako rastemo prestajemo da budemo deca, ali ostajemo Božja deca. Bog nas posmatra, daje nam zadatke, daje nam iskušenja, kako bismo se mi promenili i trgli, kako ne bismo bili uspavani i lenji. Svaki čovek sam sebe razboljeva i sam sebe isceli snagom svoje vere", smatra glumica koja ne gubi veru u bolji život.

"Život je borba od prvog dana, ali borba za bolji život. Ako nećeš da se prihvatiš borbe, ko će da se bori za tebe? Ako nećeš da jedeš, ko će da jede umesto tebe? Dnevno treba da hodaš bar 7.000 koraka. Ljudi u zatvorima, osuđeni na doživotne robije, imaju jedan sat da hodaju i šetaju po dvorištu, a to rade da bi živeli", poručila je Vesna Pećanac.