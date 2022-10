BACALI SU HRANU, A JA SAM IH MOLILA SAMO ZA JEDNU KANTICU: Strašna priča Vesne Pećanac - "Bila je doterana, a ja GLADNA"

Glumica Vesna Pećanac o trenutku kada je otišla u narodnu kuhinju kako bi uzela obrok za bolesnu decu

Umetnica poznata po ulogama u "Otpisanima", "Drugoj Žikinoj dinastiji", "Smrt gospodina Goluže" Vesna Pećanac (75), nedavno je uslikana u narodnoj kuhinji u Francuskoj 31, nakon čega je otkriveno da godinama živi u teškim uslovima. Glumica je ranije izjavila da je "sve krenulo nizbrdo kada je umro njen suprug, reditelj Živko Nikolić". Sada je otkrila kad su počele njene patnje.

"Imala sam problema, neke sam rešavala, ali nisam uspevala da rešim sve. Gladovali smo otkako je Živko otišao. Gladovali smo mi i dok je Živko bio sa nama. Čak je on to pisao u novinama. Da nije bilo jedne gospođe Marine, šefice samoposluge, koja nam je krišom davala hranu... On je napisao: 'Ja i moja porodica ne bismo imali šta da jedemo i ne bismo preživeli'. Mi smo gladovali, a ćutali. Odlično je gladovati, to je mnogo dobra stvar. Jedeš manje, ali dugo žvaćeš. I onda, to kad se svari, toliko dugo treba da žvaćeš da se pretvori u tečnost i da samo sklizne", rekla je Vesna i otkrila da je pre 16 godina počela da ide u narodnu kuhinju:

"Još 2006. godine u Zemunu nisam imala struje, vode, prokišnjavalo je sve. Nismo imali struje, vode, hrane, prozora... Bila sam u depresiji zbog smrti oca, majke i muža. Kad sam došla u kuhinju, dešavalo se svašta. Da ne stignem da uzmem za decu i sebe hranu, pa da zaposleni neće da mi daju. Žena koje je radila tamo je otišla 20 minuta ranije i ja vidim da ljudi nose već te kante. Ja prilazim, petak je bio, imali su pasulj, i zamolim 'dajte mi da sipam u kanticu, zakasnila sam', oni kažu da ne smeju, nije higijenski, izgubiće posao. Rekoh, pa gde ćete s tom hranom - 'bacamo je'".

Vesna potom kaže da je otišla u kuhinju gde je bila lepa, doterana žena, koju je molila da, dok baca pasulj, ona poturi kanticu jer su joj deca bolesna, i rekla joj je 'ne dolazi u obzir'. "Jedan njen me je gurnuo na rampu da ne bih uzela, toliko sam gorko plakala...", prisetila se Vesnau emisiji OKO magazin i zamalo zaplakala i zamalo zaplakala.

