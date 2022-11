BILA SAM KAO KANTA, SMRŠALA SAM 27 KILOGRAMA: Za doručak jela 5 sendviča i palačinku - "Sad živim na 100 grama mesa"

Miljana Kulić se pohvalila da je nakon operacije smanjenja želuca smršala 27 kilograma.

Učesnica rijalitija Zadruga Miljana Kulić otkrila je da je 3 mjeseca od operacije u Turskoj smršala skoro 30 kilograma. Uprkos brojnim komplikacijama koje su usledile, Miljana je rekla da se nije pokajala što je otišla pod nož.

"Jedva sam preživjela operaciju, ali bih opet uradila sve isto. Preživjela sam pakao, borili su mi se za život i hvala svim ljekarima koji su mi pomogli. Svi znaju koliko volim da jedem, zato sam morala da uradim tu intervenciju jer mi dijete ne pomažu, nisam ja taj karakter. Mjerila sam se prije ulaska u Zadrugu, izgubila sam 27 kilograma, a pravi rezultat vidjeće se tek posle Nove godine", pričala je Kulićeva.

Miljana je pre operacije imala 105 kilograma, a sada ima 78. "Dešavalo mi se da doručkujem po 5 sendviča, pa onda naručim palačinku s kremom. Čim bih završila doručak, počela bih da razmišljam šta ću za ručak, pa sam tjerala Bebicu da me vodi u restoran. Tamo bih pojela pastu i odmah posle toga 2 parčeta torte. Za večeru sam bila u stanju da pojedem cijelu picu sama, a u međuvremenu i nešto da grickam. Čak sam se krila od mame kad jedem. Ponašala sam se prema svom tijelu kao da je kanta. Sve nezdravo sam ubacivala u sebe, ali s tim je gotovo!".

Miljana Kulić je otkrila i kako je izgledala njena ishrana posle operacije, a kako sad: "Posle smanjenja želuca jela sam samo kuvanu hranu, razne čorbice i kompote. Sada jedem meso, ali po 150 grama, ne više. To mi je dovoljno. Pojedem parče piletine ili ribu i to me drži cijeli dan. Svjesna sam da ću cijelog života morati da pazim na ishranu, ali ne smeta mi".

Ovako Miljana trenutno izgleda: