Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović optužio je bivše rukovodstvo Turističke organizacije da ju je dovelo do finansijskog kolapsa, te da se od pet miliona eura u kasi nalazi svega 32 hiljade, što je nedovoljno za isplatu zarada zaposlenima.

Izvor: Budva naš grad

Kako prenose Vijesti, Jovanović, koji je i predsjednik Skupštine najbogatije lokalne turističke organizacije u Crnoj Gori, najavio je da će javnosti predočiti mrežu trošenja novca, nakon što ekspertski tim završi reviziju poslovanja, ali i ustvrdio da je gro novca trošeno tokom dva izborna ciklusa u maju i novembru za kupovinu glasova.

Novoimenovani Izvršni odbor TO Budva za vršiteljku dužnosti direktorke imenovao je Anu Vujošević. Doskorašnji direktor Nemanja Kuljača sporazumno je raskinuo radni odnos, prenose Vijesti.

Optužbe Jovanovića u bivšem rukovodstvu TO, kako su kazali “Vijestima”, nazvali su neistinitim, i da će se u narednom periodu detaljno oglasiti.

“Od pet miliona eura, koliko je bilo u kasi Turističke organizacije, sada ima svega 32 hiljade eura. Popisani dugovi na današnji dan iznose preko 500 hiljada eura. U izbornom periodu ta organizacija je potrošila više od 400 hiljada eura, zaposlila 150 navodno osoba koje su potrebne da rade na turističkim info punktovima i držala ih svo vrijeme u oba izborna ciklusa. Pričamo o maju i novembru prošle godine, jer izgleda da nama u Budvi sezona traje i u zimskom periodu”, naglasio je Jovanović.

Prema njegovim riječima, biće interesantno kako će se opravdati transparentnost trošenja pet miliona eura, odnosno kako će bivše rukovodstvo to opravdati, prenose Vijesti.

“Ja ću da vidim mrežu trošenja tih sredstava poslije ekspertskog nalaza revizije, pa ćemo u parlamentu da položimo račune. Enorman novac je potrošen za kupovinu glasova za potrebe koalicije 'Za budućnost Budve', zapošljavali su politički i partijski. A znate li gdje su bili u radnom vremenu tokom izbornih ciklusa? Bili su u Mediteranskom sportskom centru, ne zbog sporta i rekreacije, nego u štabu koalicije “Za budućnost Budve”, gdje su morali da rade i obezbjeđuju sigurne glasove”, ustvrdio je Jovanović.

Kako je istakao, kada je izvršena promjena u TO Budva počeo je da dobija pozive, prenose Vijesti.

Da će izvršiti detaljni pretres TO Budve, Jovanović je to najavio još prije mjesec, nakon što je organizovana sjednice Skupštine TO Budve, kada je izabrana i novi Izvršni odbor.

“Turistička organizacija je do ovoga trenutka funkcionisala u režimu bezvlašća, jer Izvršni odbor nije usvajao ni finansijske izvještaje ni planove, ni program rada. Rukovodstvo TO Budva nije imalo nikakav legitimitet da tu funkciju vrši. Bila je zakonska obaveza, odgovornost Skupštine TO Budva i mene kao predsjednika da sazove redovnu sjednicu i izabere novi Izvršni odbor. Njihov rad u prethodnom periodu je bio vrlo netransparentan, rekao bih i nezakonit. Izvršni odbor će u najkraćem mogućem periodu angažovati nezavisnog revizora, da se izvrši revizija poslovanja, novčanih transakcija i te račune položiti Skupštini TO. Nova kompozicija Izvršnog odbora odgovara našoj viziji rada te organizacije u narednom periodu jer se nalazimo na pragu ljetnje turističke sezone. Imali smo ozbiljne optužbe nevladinih organizacija i istraživačkog novinarstva na trošenje enormnih finansijskih sredstava TO Budve. Sačekaćemo nalaz revizije i u zavisnosti šta bude utvrđeno iniciraćemo postupke pred nadležnim državnim organima”, kazao je tada Jovanović.

Sezona u Budvi zvanično će početi već 12. maja, kada će je otvoriti međunarodni karneval, a nosilac svih dešavanja je upravo TO Budva, prenose Vijesti.

Bilo je novca i za službeni automobil direktora i za njegovog zamjenika. Više su ta kola vožena po Beogradu, nego što su vožena u Crnoj Gori. Čak su otišli toliko daleko da su im pojedini radnici, funkcioneri u TO Budva kao radno mjesto izabrali Beograd i tamo mjesecima ostajali i uredno primali platu, prenose Vijesti.