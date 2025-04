Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je na pres konferenciji povodom 100 dana rada gradske administracije da je problem saobraćajnih gužvi naslijeđen i da će raditi studiju razvoja saobraćaja u Glavnom gradu.

Izvor: Vlada Crne Gore

Mujović je istakao da rade na značaju javnog prevoza jer bolji gradski prevoz znači manje gužvi u saobraćaju, kako prenosi Gradski portal.

„To je naslijeđen problem i teško ga je riješiti, ali ga možemo sanirati i ublažiti tako sto ćemo jednovremeno djelovati na dva kolosjeka. Radićemo studiju razvoja saobraćaja, ali i primijeniti mjere koje će dati rezultate. Moram reći da smo formirali komisiju koja će pratiti izradu studije saobraćaja u Podgorici, da prati sve bitne parametre, da dobijemo studiju saobraćaja koja će svima stvoriti bolje uslove… Strategija se radi godinu – dvije, ne možemo je očekivati odmah. Sa druge strane, za 100 dana smo uradili dosta. Prvo, prostor kasarne Morača pretvaramo u parking i očekujem da za 15 dana bude sve gotovo i dobićemo 400 parking mjesta. Biće i montažna garaža u Bloku pet sa 350 parking mjesta“, kazao je gradonačelnik.

Najavio je da će u skorijem periodu biti oko 1.000 parking mjesta u Podgorici, prenosi Gradski portal.

Naveo je i da predstavljaju naredne aktivnosti, a ne rezultate jer rezultati zahtijevaju vrijeme i do njih se ne može doći preko noći.

„Suočavam se sa brojnim izazovima, ipak pozicija gradonačelnika Podgorice sa aspekta kompleksnosti se ne može porediti ni sa čim što sam do sada radio. Za ovih 100 dana je bilo toliko teškoća da je svaki dan bio vrsta testa i preispitivanja da li je moguće neke stvari uraditi. Veliki je broj loših vremenskih uslova pa nije bilo moguće realizovati neke projekte. Novu gradsku vlast čine heterogeni subjekti ali to nam nije smetalo da napravimo jedan homogen tim. Ponosan sam na svoje zamjenike, predsjednicu Skupštine i naše odbornike, i želim da nivo zajedništva i jedinstva zadržimo. Bez ovog tima i njihove podrške ne mogu. Ali postoji tačka konekcije između pozicije i opozicije, to su gradski problemi, saobraćaj, nedostatak parking prostora, čistoća, komunalni nered, a problem je i gradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda“, istakao je gradonačelnik Mujović.

Osvrnuo se i na komunalni red u Podgorici.

Poručio je da je cilj da se koristi i “Oko sokolovo” automobil, ali tu treba da se izmijeni zakon. Kako navodi, za to treba vrijeme.

Smatra da je higijena podignuta na veći nivo, prenosi Gradski portal.

“Bilo je dosta kritika da je čistoća u gradu na niskom nivou. Dozvolite da budem neskroman ali mislim da je u prethodnih 100 dana čistoća podignuta na veći nivo. Posebno sam ponosan na saradnju sa građanima. Veliki je problem bio u Siti kvartu koji smo riješili tako sto smo pozvali ljude i dogovorili strategiju kako da se poboljša stanje. Vodimo borbu protiv divljih deponija. Čistili smo na Ćemovskom i Marezi, ali imamo problem da se isti počinitelji ekocida vraćaju ali rješenje je da se postavi video nadzor. Možemo ih postaviti kao mjeru zastrašivanja ali ne možemo je koristiti u punom kapacitetu“, objasnio je Mujović.

Mujović je istakao da je Kolektorsko postrojenje najveći izazov gradske administracije.

„Prva posjeta mi je bila Golubovcima, razgovarao sam sa građanima i predstavnicima opštinske uprave. Mještani Botuna ne žele postrojenje. Mogu reći da lokacija i način komunikacije sa mještanima bio neadekvatan. Ti ljudi su prevareni kad je građen KAP, mislim da projekat kolektora sa njima nije dobro iskomuniciran. Građani su pitali osnovne stvari i životna pitanja a do sada nijesu dobijali odgovore. Ja sam se obavezao da uradim sve da se ovo pitanje riješi i da se eventualno nađe nova lokacija. Sastao sam se i sa predstavnicima Vodovoda i tražio sam poboljšanje rjesenja. Našli smo ga i predstavili, a rješenje se sastoji da postrojenje ostane na istom mjestu, a da se ispust pomjeri za nekoliko stotina metara. Mještani ni to nisu prihvatili. Sledeći sastanak smo opet imali sa predstavnicima Ministarstva i Vodovoda i KfW banke, tada je predočeno da izmjene lokacije nijesu poželjne i dozvoljene, a sva sredstva su validna do kraja juna ove godine. Takođe, turska kompanija koja je nabavila opremu, najveći dio opreme je nabavila i on je u Crnoj Gori i postoji mogućnost da nas tuže ako se izmijeni lokacija. Imamo još jednu ideju ali sad ne mogu o njoj govoriti“, kazao je Mujović.

Ako već postrojenje ne može da se izmjesti tražio sam kompromis da se jedan dio izmjesti iz Botuna, naveo je Mujović, prenosi Gradski portal.

„Prva opcija je bila da se spalionica mulja izmjesti u Dajbabe. Ali kada je to došlo do mještana odmah su počele priče o protestima. Predlagao sam da spalionica mulja bude na Deponiji, ali odgovor je bio negativan. Problem je kako transportovati mulj osam kilometara. Tuzi su pokrenule pitanje razgraničenja i naveli da će možda Deponija pripasti njima. U narednih 90 dana Vodovod treba da da odgovore da li je postrojenje štetno i da odagnamo sumnje mještana. Kakav će biti finalni izvjestaj ostaje da vidimo. Sigurno na silu nećemo ići na narod, tražićemo kompromis“, navodi Mujović.

Podsjetio je da su potpisali oko 100 ugovora o komunalnom opremanju.

„Jedan od problema u Podgorici je i eksproprijacija, to je galimatijas. Ne znate sa aspekta eksproprijacije do zadnjeg momenta šta nosi dan a šta noć. Za bulevar Vojislavljevića postigli smo dogovor za sve, a onda sjutradan dobili odgovor da 70 odsto njih odustaje. Zato smo formirali komisiju… Od juna ili jula stupa na snagu odluka o besplatnom prevozu za penzionere. Našli smo lokaciju za Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju“, kazao je Mujović.

Kazao je i da su se bavili problemom stadiona pod Goricom.

„Tu je uložen ogroman trud i nadam se da 22. aprila počinje zamjena trave. Nadam se da ćemo za 45 dana od dana početka radova imati završene radove. Trudimo se da nađemo sponzore za sportske klubove u vlasništvu glavnog grada. Pozdravljam ulaganje u sport, ali možda neka sredstva treba dati za kulturu i socijalnu više. Ali neke kompanije već su pristale da budu sponzori sportskih klubova“, kazao je Mujović.

Aktivno su se se posvetili pripremama za 100 godina FK Budućnost, kazao je, prenosi Gradski portal.

„Otvorili smo omladinski klub, Zona mladih. Uređene su prostorije mjesnih zajednica… Pokrenuli smo inicijativu za besplatne obroke za osnovce i nadam se da će to biti pozitivno odgovoreno. Nije ideja da žene slavimo samo 8.marta i zato radimo na podršci ženskom preduzetnistvu i želimo da ohrabrimo žene…Objavljen je tender za petu sanitarnu kadu Deponije. Izvezeno je 415 tona stakla i uvedena usluga šrederovanja kabala. Deponija radi ozbiljne stvari“, kazao je Mujović.

Zamjenica gradonačelnika Nađa Ljiljanić kazala je da su pokrenuli inicijativu za analizu svih koševa i terena, prenosi Gradski portal.

Kako kaže, postoji inicijativa za park budućnosti, gdje bi svi roditelji mogli da posade drvo za rođenu djecu.

“Planirana je revitalizacija parka na Bioču, pokrenuli smo inicijativu za uređenje prostora gdje je spomen žrtvama nesreće na Bioču, promijeniće se rasvjeta i ozelenićemo taj dio i uvesti sistem navodnjavanja da biljke ne venu. Obezbijeđena je značajna donacija knjiga biblioteci Radosav Ljumović u saradnji sa ambasadom Slovačke, a nadamo se da ćemo i sa drugim ambasadama“, kazala je ona.

Kada je riječ o obnovi česmi i fontana, ona na Rimskom trgu je počela da radi nakon četiri godine, kazala je Ljiljanić.

„To je mala ali lijepa stvar koja znači za ugostitelje i trg smo doveli u jedno stanje da je na ponos svima. Poklonili smo koncert povodom dana žena na Rimskom trgu i Podgorica je veliki grad pa se mora uvažiti i to da se nastupa i na drugim mjestima ne samo u centru. Uručili smo poklone porodiljama u KCCG… Domaćini smo finalnog turnira svjetskog kupa u vaterpolu“, podsjetila je Ljiljanić.

Ljiljanić je kazala da su uvećali izdvajanja za azil, prenosi Gradski portal.

Zamjenik gradonačelnika Boris Spalević kazao je da rješavaju probleme koji se nijesu rješavali decenijama.

„Odmaralište Kekec vraćamo u prvobitno stanje, ali ne moze se ništa preko noći. Prvo ćemo sve da očistimo. Očekujemo da ćemo taj objekat koji je u vlasništvu Glavnog grada a nalazi se u Sutomoru barem nešto uraditi da se krene u obnovu. Odmaralište Veruša – tu će biti značajnih aktivnosti ali radićemo sve što je realno. Imamo cilj da se ne fokusiramo samo na centar Podgorice već da radimo na razvoju i ruralnih područja i već smo sa Turističkom organizacijom počeli sa valorizacijom teritorije koja izlazi na Skadarsko jezero, da se to valorizuje kako bismo dobili novu ponudu za turiste. To je mali prostor ali pokušaćemo da napravimo kvalitetnu ponudu za građane i turiste. Podstičemo mjere za poljoprivredu. Sarađujemo i sa ambasadama i započeli smo projekat da se razradi plan za parkinge za velike kamione“, kazao je Spalević.

Kada je riječ o ruralnom razvoju, uputio je pozitivnu poruku mještanima Bratonožića, prenosi Gradski portal.

„Biće urađena tri vodovoda, urađena je sva dokumentacija i završena eksproprijacija što je uvijek problem. Očekujemo od građana da budu podrška. Uspostavili smo saradnju sa ekološkom inspekcijom. Sve kolege u gradskim preduzećima i službama su jako marljivi i zauzeti. Ali trudićemo se da to bude sve još bolje“, kazao je Spalević.

Naveo je i da se često priča o mutnoći vode na Marezi, zbog čega se sanira mareški kanal.

„I već su neke stvari urađene i radi se na tom problemu. Tako da rješavamo i taj problem“, kazao je Spalević.