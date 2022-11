"ZATRUDNJELA JE NAKON 3. ODNOSA" - Marija Kulić žestoko oplela po OCU svoga unuka: "DEGENERIK, ostavio je dva djeteta"

Ivan Marinković i Nenad Macanović Bebica žestoko su se sukobili u Zadruzi, a Miljanina majka, Marija Kulić stala je u odbranu Bebice.

Nenad Macanović Bebica ušao je u Zadrugu, a Miljana Kulić je odmah "otkačila" Lazara Čolića Zolu i vratila se dečku kog je prvobitno ostavila pred kamerama. Iako se Bebica nije od Miljane odvajao ni u najtežim trenucima, i uvijek ističe da je ludo voli, neimenovani izvor tvrdi da on ima drugu djevojku, kao i da je sa Kulićevom samo zbog para.

Miljana je sve šokirala izjavom o ocu njenog sina Ivanu Marinkoviću koji je u Zadruzi došao u sukom sa Bebicom, a Marija Kulić je odmah stala u odbranu zeta.

"Mislim da je Bebica ozbiljan degenerisani parazit, ja se plašim ovakvih ljudi. To je patologija. O Miljani se svašta pričalo, da je ona mučena majka, sama, a sada misle da ona nije normalna. Ne znam šta da kažem, porodica se širi. I Siniša i Marija vole MIljanu, ali ne mogu da je obuzdaju, a Bog im je dao Bebicu da im pomogne. On ostavio svoj grad porodicu i otišao u Niš", rekao je Ivan, što je Marija prokomentarisala: "Degenerik je on, veći degenerik od njega ne postoji jer mišljenje čovjeka koji je ostavio dva djeteta ne može da se uvaži. Nezainteresovan je kako za jedno, tako za drugo", istakla je Marija i dodala:

"Kaže da je Miljana nenormalna i bolesna, a gledao ju je nekada u rijalitiju u kom je učestvovala. Njihov odnos desio se godinu dana kasnije. Ako je posumnjao u njeno zdravstveno stanje i normalnost, zbog čega je ušao u vezu sa njom?! Ja sam joj govorila da se sklanja od njega, da hoće samo igru, da pravi rijaliti priču. Međutim, on me je u tim razgovorima demantovao, govorio da je voli, da se zaljubio u nju. Rekla sam joj da se skloni, da me posluša, a posle mjesec dana se desilo da, posle trećeg seksualnog odnosa, ona zatrudni. Zašto je imao odnose sa djevojkom za koju je smatrao da je nenormalna?!", upitala se Miljanina majka koja je takođe, objasnila da Bebica i Ivan nikako ne mogu da se uporede.

"Nenad ima mnogo veće sposobnosti i kvalitete od Ivana Marinkovića. Pametniji je milion puta, dokazao je brojnim primjerima to, pa i time koliko je zarađivao dok je bio sa ocem u firmi... Bio je vlasnik svih firmi, potpisivao sve, bio ovlašćeno lice... Itekako je sposoban! Sposobnijeg i pametnijeg momka nisam vidjela od Nenada. Nema u šta se ne razumije, sve zna, sve radi kako treba, odgovoran, tačan. Ivan može Nenadu samo da skine kapu i pljune mu pod prozor, pruži ruku i kaže: 'Momak, alal vera za sve'", poručila je Marija Kulić koja je nedavno bila na operaciji dojke.