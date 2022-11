VARA JE S KOZMETIČARKOM IZ POŽAREVCA: Skandalozne tvrdnje o rijaliti dečku - "Iskoristiće je za pare, a onda šutnuti"

Nenad Macanović Bebica osmislio pakleni plan sa svojom devojkom kako da pokupi sav novac od Miljane Kulić koji je ugovorila s produkcijom pre ulaska u Zadrugu 6.

Nenad Macanović Bebica, dečko Miljane Kulić, učesnice Zadruge, navodno već ima devojku, a u vezi je sa rijaliti zvezdom zbog para, tvrdi neimenovani izvor.

Bebica je navodno s Miljanom samo zbog novca i osmislio je na koji način će sve da pokupi za sebe. On, pored Marijine i Sinišine ćerke, navodno ima i stalnu devojku, 20-godišnjakinju iz Požarevca, koju voli i koja je zajedno s njim u paklenom planu protiv njegove devojke iz koristi.

"Bebica nikada nije voleo Miksi, nije osećao čak ni prijateljsku ljubav. Ona je za njega sprdnja i tema za ismejavanje kada je s prijateljima. Svi su bili u čudu šta on traži s njom, dok im nije objasnio da je u pitanju šarena laža za opstanak u javnom svetu, ali i priliv novac za egzistenciju. On nema empatiju ni prema svojoj deci, a kamoli prema njoj. Muze je za pare jer on dinara nema. Miksi sve finansira kada su njih dvoje u pitanju. I zajednički stan i sve što se tiče života. Ona je njega ovlastila da sve pare koje ima idu na njegov račun jer mu slepo veruje. Miksi misli da će te pare da odu za izgradnju njihove zajedničke kuće, ne sluteći kakav on ima plan za nju", rekao je izvor blizak učesniku Zadruge koji je i postao poznat zbog veze sa starletom iz Niša, pa nastavlja da otkriva detalje paklenog plana:

"Miljana je tako i prilikom potpisivanja novog ugovora za Zadrugu 6 dala njegov račun, a ne svoj. Mislila je da je sigurnije nego da novac bude kod Marije jer joj je ona već nekoliko puta uzimala sav novac za sebe: "Ja samo njemu verujem jer me on voli. Nikad me ne bi izdao. To je čovek za koga bih ja ruku u vatru stavila. On nije kao Zola, on je od boga dar", govorila je Miljana u našem društvu. I ne sluti, jadna, da gaji zmiju u nedrima i da on trpi sve samo zbog para i slave. Na konto nje je napravio rijaliti-ime i samo zbog nje egzistira. Kad nije s njom, on ne postoji. Već joj je pokupio silne pare, da nije bilo njene operacije u Istanbulu, nikad ne bi video tu svetsku metropolu".

Izbor blizak Nenadu rekao je da Miljana nije ni svesna šta joj se sprema: "Bebica čeka da pare budu uplaćene, pa će da je šutne i nastavi život sa sadašnjom devojkom, koja je po struci kozmetičarka: 'Debela svinja misli da ja nju volim, da mi se dopada. Kome Miljana, sprdnja Srbije, može da se dopada?! Cela njena porodica je nenormalna. Moram da joj uzmem pare, pa da je šutnem zauvek. Ona je najgadnija žena s kojom sam bio', rekao je Bebica jednom u pripitom stanju", tvdi isti izvor za Rijaliti.

"Oni će da troše i baškare se s parama Miljane Kulić. Ona nije ni svesna kakav joj se pakao sprema i da će ostati bez dinara. Ta kozmetičarka je već isplanirala da otvori salon od tih para. Bebica joj je sve to obećao. Ona je iste fele kao on".