OSTALA SAMA S ĆERKOM KAD JE IMALA 4 GODINE: Vesna Dedić bila u braku s doktorom - Zaboravila sam kako taj čovek izgleda!

Vesna Dedić ne krije da je razočarana brakom s doktorom Srđanom Milojevićem, koji je trajao deset godina.

Izvor: Kurir TV printscreen

Voditeljka i novinarka Vesna Dedić je deset godina bila u braku s doktorom Srđanom Milojevićem, s kojim je dobila ćerku Lenku, a razišli su se kada je devojčica imala samo četiri i po godine. Njihova zajednička fotografija u javnosti nikada nije objavljena, a za Vesnu je razvod bio jedan od najtežih udaraca, ali i najveća životna škola.

Iako je ovaj period odavno iza nje i danas je veoma ponosna na ćerku koja je diplomirala u Holandiji, Vesna od razvoda nikada u javnosti nije predstavila nekog novog partnera. O Milojeviću je govorila u nekoliko navrata i isticala da je bila razočarana njihovim brakom.

"Deset godina smo bili u braku. Bila je to najdivnija ljubav ovoga sveta. Ali, u brakovima zasnovanim na ogromnoj ljubavi ima i velikih očekivanja. A onda, i kad su mala očekivanja izneverena, vrlo često puknu. Zato mislim da je dobar razvod mnogo bolji od lošeg braka. Zadržala sam prezime bivšeg muža, jer je to Lenka želela. A nama je ona mnogo važnija od našeg emotivnog statusa", rekla je svojevremeno voditeljka, ali je kasnije ipak odbacila to prezime.

"Mnogo sam plakala poslednjih godina braka i onda sam shvatila da je bolje da se razvedem nego da potonem u depresiju. Verujem da je svakoj ženi koja sama odluči da se razvede, period posle rasturanja braka težak zbog osećaja odgovornosti prema svojoj egzistenciji i egzistenciji dece. Međutim, svaka se prolepša i dobije neku čudesnu energiju, jer dane počinje da troši na nešto smisleno umesto na besmislene pokušaje da se popravi brak", izjavila je Dedićeva.

"Razvela sam se kada sam shvatila da moja ćerka nema brižnog oca, a ni ja muža koji me voli. Ne bih zalazila u detalje našeg odnosa. Davno sam izjavila da je loš brak voz iz kojeg treba iskočiti, makar polomila obe ruke i obe noge. Meni su i dalje malo iščašeni kukovi zbog tog skoka, ali ova stanica na kojoj sam sigurno je bolja od one na koju bih stigla da sam ostala u lošem braku", rekla je voditeljka svojevreeno za domaće medije, a jednom prilikom je izjavila i da joj je najviše žao što nije rodila petoro dece. Osim toga, danas kaže da se više i ne seća kako izgleda otac njene ćerke.

"Razvela sam se pre 16 godina, zaboravila sam kako taj čovek izgleda, nismo se sreli godinama, morala bih da pustim kasetu sa svadbe da ti kažem da li sam bila u venčanici. Hoću uvek da pričam o razvodu kao svom iskustvu, ali o tom čoveku zaista nema potrebe. Oboje smo nastavili svoj život", zaključila je Vesna pre nekoliko meseci za "Blic".

Vesna Dedić danas ima 54 godine i izgleda odlično!