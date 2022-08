"PLAČEM SKORO SVAKOG DANA": Vesna Dedić progovorila o NAJTEŽIM trenucima u životu, a jedna stvar ju je potpuno SLOMILA

Vesna Dedić priznaje da je veoma emotivna, da joj život nije bio lak pa je sreću pronašla u pisanju, ali i da bi volela da se odseli iz Beograda.

Spisateljica i voditeljka Vesna Dedić otvorila je dušu i priznala da je život nije mazio, ali da i uprkos tome teške trenutke ne bi menjala za srećnije. Priznala je i da često plače, ali i da bi volela da život u Beogradu zameni životom u romantičnom i autentičnom Rimu.

"Otkad pamtim, stalno je bilo nešto teško, ali ne bih menjala za srećniji period, jer ne bih bila ovakva kakva jesam. Sve što se dešavalo, od nestašice benzina, šećera, građanski rat, pa sankcije, bombardovanje, male plate, razočarenja u sisteme, za ove moje 54 godine se Srbija promenila koliko se nije promenio Balkan u pet generacija moje porodice. Opstali smo i preživeli smo mi koji smo imali inspiraciju za stvaranje nečeg boljeg. Sve loše stvari su bile dobre za mene. U tome je lepota. Zahvalna sam svemu tome što je bilo, s tim što ne bih volela da moje dete to proživi, zato je valjda i otišla", rekla je Vesna, čija ćerka Lenka je odlučila da potraži sreću u instranstvu.

"Plačem skoro svakog dana. Pustila sam suzu kada sam birala haljinu za dodelu diploma moje ćerke. Shvatila sam da je sve brzo proletelo, od momenta kada sam je odvela u vrtić do završetka studija. Nisam mnogo zaslužna, ne verujem u vaspitanje, više u gene i snagu pojedinca. Uvek kažem Lenki da ću prisvojiti deo njenog uspeha", izjavila je i priznala da mašta o životu u Rimu.

"Životni san mi je da nekad skupim toliko para i vremena da živim u Rimu bar mesec dana, da idem tamo na pijacu, da kuvam, da idem po restoranima, galerijama. Bila sam tamo nekoliko puta, ali ne možeš da ga sagledaš u celosti ako ne ostaneš dugo, ta tri, četiri dana nisu dovoljna. Divno mi je što je Rim dozvolio sebi da ostari. Ne volim ovaj Beograd koji je savremeni, suviše metalan i sjajan", smatra Vesna Dedić, koja je otkrila i da ima puno udvarača.

"Gde god se pojavim imam udvarača. Stvarno me niko nije uvredio. Srećna zvezda mi je na nebu kada je reč o muškarcima, svi koji su mi prilazili i koje sam volela stvarno su bili dobri frajeri, džentlmeni. Bili su divni, valjda sam uvek u njima budila da izvuku najbolje iz sebe. Svi koji su mi osvajali srce su bili posebni. Svaka ljubav ako je ljubav, otvara novi svet. Ako me je nešto dovelo do uspeha u poslu, roditeljstvu i ljubavi, to su bili strast i požuda kao osnova ljubavi", poručila je Vesna, koja u šestoj deceniji izgleda odlično.

Vesna odaje utisak jake i uspešne žene, a priznaje da nikad ni od koga ne traži savet, čak ni od Siniše Kovačevića.

"Nikada nikoga ne pitam za savet, takva sam tvrdoglava, kao i on što ne pita nikoga. Radimo samoniklo i iz duše. Jeste mi velika inspiracija. Njegov rečnik je lepota jednog književnog dela. Dok čitate njegovu knjigu shvatate da svi zaboravljamo jezik, sveli smo se na fond od sto reči. Njegove knjige bih stavila u lektiru."