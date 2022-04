ZABORAVILA SAM KAKO OTAC MOJE ĆERKE IZGLEDA! Vesna Dedić o bivšem mužu - "O tom čoveku ne želim da pričam"

Voditeljka Vesna Dedić priznala je da ima udvarače, a na pitanje u bivšem mužu i ocu njene ćerke odgovorila je kratko i jasno.

Vesna Dedić autor je emisije "Balkanskom ulicom", koju vodi već dve decenije, a kroz njen studio su prošli velikani naše javne scene, među kojima je bio i legendarni glumac Lane Gutović, koji joj je rekao da "postavlja glupa pitanja".

Voditeljka ističe da su se pre retko dešavale situacije da gost ne dođe u emisiju, ali u poslednje vreme je ipak dolazilo do takvih momenata.

"Ranije ne, ali u poslednje dve godine jeste zbog korone. Pet, šest puta sam imala situacije, jednom smrtni slučaj, to je život, čak i ako se ne emituje moja emisija, ništa se u ovoj zemlji neće promeniti. Nisam od onih novinara koji histerišu i drame. Jednom je samo gost zaboravio i zvao me da me pita: 'Je l' se ljutiš mnogo?', rekla sam da se ljutim, bio je to pokojni Lane Gutović, ali posle toga je došao", ispričala je Vesna i dodala da nije imala neprijatnih situacija sa gostima.

Svakom čoveku je najbitnija podrška voljenih ljudi, šta god radili, a Vesna u svojoj ćerki Lenki ima najveću podršku, kao i najvećeg kritičara. Kako kaže ona retko gleda njene emisije, a najviše je kritikuje zbog preterane skromnosti.

Vesna se sa bivšim suprugom razvela kada je njihova ćerka Lenka imala samo četiri i po godine, a ona kaže više ga i ne pamti.

"Razvela sam se pre 16 godina, zaboravila sam kako taj čovek izgleda, nismo se sreli godinama, morala bih da pustim kasetu sa svadbe da ti kažem da li sam bila u venčanici. Hoću uvek da pričam o razvodu kao svom iskustvu, ali o tom čoveku zaista nema potrebe. Oboje smo nastavili svoj život", zaključila je Vesna koja ne krije da joj se momci udvaraju, ali ne želi da otkriva detalje.

"Devojka sam, što znači da imam udvarača, ali kao svaka poštena devojka, ja sam stidljiva i ne mogu o tome da pričam. One udvarače koje nemaju šanse kod mene jako poštujem, cenim njihov ukus, o svim svojim udvaračima i muškarcima uvek sve najbolje", rekla je voditeljka.

