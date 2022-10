MANIJAK JE NAPAO U PARKU, JEDVA SE IZVUKLA! Ćerka Đoleta Đoganija ispričala jezivo iskustvo - spasla sebe i drugaricu!

Silvia Đogani je ispričala kako je manijak nju i prijateljicu napao u parku, a jezivog iskustva se i danas seća.

Ćerka Slađe Delibašić i Đoleta Đoganija, Silvia Đogani, koja je nedavno privukla veliku pažnju javnosti provokativnom fotografijom, ispričala je da je nju i drugaricu napao manijak, kojem je uspela da se suprotstavi i tako spase i sebe i prijateljicu tog dana.

"Imala sam petnaest godina kada je manijak napao drugaricu i mene u parku dok smo se ljuljale. Nas dve smo hrabro potrčale ka njemu da ga pojurimo i on je istog trena kada nas je ugledao počeo da beži, verovatno smo u tom trenutku prestale da budemo u domenu njegovog interesovanja. Treba se suprostaviti i odvažiti, biti hrabar, jer je to jedini način da se spasite od takvih devijantnih osoba. Moje mišljenje i stav je da žena svim silama treba da se potrudi da ne pokaže strah, jer je to ono što manijake na neki način uzbuđuje", izjavila je pevačica i tiktokerka, koja ne krije da je počela da zarađuje i živi od ove platforme.

"Svaka objava na TikToku mi ima po 500.000 pregleda, ljudima se dopada ono što snimam. Lepo može da se zaradi i nikada ne može da vam bude dosadno, jer stalno smišljate i radite nešto kreativno", istakla je Silvia Đogani, koja je brutalan izgled nasledila od roditelja.