ĐOGANIJEVI NA ODMORU U BEČIĆIMA! Vesna otkrila kakve se djevojke sviđaju Đoletu - Postala sam flegma

Vesna i Đole Đogani su dugo zajedno, a evo kako se ponašaju kada su na moru.

Izvor: Instagram/djoganivesna

Vesna i Đole Đogani su već duže vrijeme na ljetovanju u Bečićima, a od pjevačice redovno viđamo i kako se provode, ali i kako izgledaju na plaži.

Važe za jedan od najskladnijih i najzgodnijih parova na sceni, a Vesna je sada otkrila i kako izgleda jedan Đoletov dan kada su na moru.

"Svakodnevno trenira. Kada smo kod kuće, ja sam ta koja ustaje ranije, mada ovde on ustaje prvi i kreće da trči. Istrenira, pozdravi se sa svim komšijama koje sreće ujutru i onda stavi peškire na plažu i na bazen. Potom mi donese kaficu u sobu, a uveče sauna i teretana...", ispričala je Vesna za Kurir televiziju, koja je rekla i da im redovno prilaze i slikaju se sa njima, a naročito Đoletu kojem kažu "svaka čast na izgledu", jer kod njih, kako kaže, ništa nije "fejk".

A o tome da li mu prilaze djevojke i žene, Vesna je otkrila nešto o Đoletu što nismo znali.

"Sada i kada mu neko prilazi, baš sam postala flegma na te stvari. Moj Đole ima taj jedan stav da mu i ne prilazi svako. Te djevojke koje bi ga i gledale i prišle mu, znaju po njegovom pogledu da to ne rade. Jer ih on pogledom sasiječe. Prosto, on ne voli takve. On više voli da pogleda neku mladu normalnu ženu koja izgleda jako prijatno i pristojno, a ništa prenaglašeno", izjavila je Vesna, koja će uskoro napuniti 40 godina, a izgleda odlično.

Pogledajte razgovor s Vesnom: