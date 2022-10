OVO JE ŠESTI PUT, TO VEĆ DUGO TRAJE! Bulatova supruga se oglasila nakon porodičnog skandala - "Kad bih PROGOVORILA..."

Marija Bulat se ponovo oglasila nakon navoda da je prebila svog supruga, pevača Marka Bulata.

Kao bomba je u svim domaćim medijima odjeknula vest da je Marija Bulat pretukla i nanela povrede svom suprugu, pevaču Marku Bulatu, koji je nakon incidenta završio u Urgentnom centru. Ona je zbog incidenta dobila zabranu prilaska svom mužu, a u nekoliko navrata se oglasila za medije negirajući incident.

Tada je istakla da iz poštovanja prema njemu kao ocu njene dece ne bi iznosila prljav veš, ali sada je odlučila da još jednom i detaljnije komentariše ceo slučaj. Marija je potvrdila da joj je izrečena zabrana prilaska Bulatu, a potom prgovorila o problemima sa kojima su se suočavali.

Kako je objasnila, njihov odnos nije idiličan i Marko navodno već šesti put pokušava da je ostavi, kao i da sve ovo radi kako bi je povredio. Takođe, Marija je ovom prilikom još jednom naglasila da povrede o kojima se priča nije mogla da mu nanese.

"Meni je određena zabrana prilaska. Ne znam šta bih rekla, žena ga pretukla, mislim to je strašno. On sve to radi jer želi da me povredi. Ja sam povezivana sa mnogim stvarima do sada, i mogu da kažem da je to sve zbog njega. Ovo je način da me ostavi. Očigledno ili me ne voli, ili ne želi da živi sa bolesnom ženom", započela je.

"On nije zadovoljan svojom karijerom, iako sam rekla da neću ništa loše reći za njega jer je on otac moje dece, ovo je stvarno strašno. Marko svakako ne može da ukalja moj ugled, može samo da utiče na našu decu, ali očigledno je da radi sve da mi ih oduzme. Generalno, ja kad bih progovorila o svemu, to bi bilo strašno. Ja nisam javna ličnost, nikad nisam ni želela da budem, postala sam to jer sam njegova žena. Sve sam uradila da mu rodim decu, i sada se ovako nešto dogodi", istakla je ona, pa dodala:

"Nije mi jasno, dogodi se pedofilija i ne dogodi se ništa, a ljudi su se uhvatili za mene. Ja sam ta koja je etiketirana zahvaljujući njemu. Narušenog sam zdravlja, totalno je glupo polemisati više o tome, i pričati ružno o nekome ko ti je rodio decu. Pročitala sam da je on hirurgiji. Ne, ja nisam mogla tako da ga povredim. To nije moguće. Svuda postoje rasparave, ali on se predstavlja kao veliki vernik, ali sve ovo jako dugo traje. On nas ostavlja već šesti put", dodala je Marija.

"Ja sam juče bila kod doktora, saznala sam dijagnozu koja nije bila prijatna, i jedino što sam ga zamolila jeste da legne pored mene, to je sve. Ovo je način da me ostavi. Samo ću reći da svako beži od bolesti i obaveza, i da je napad najbolja odbrana", rekla nam je ona.