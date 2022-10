"MOŽDA SAM MU NANIJELA POVREDE, A DA SE NE SJEĆAM" - Marija Bulat o detaljima drame s mužem

Marija Bulat navodno je pretukla supruga Marka zbog čega je završio u begradskom Urgentnom centru, a potom ga je i sama prijavila za nasilje u porodici.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Marko Bulat je navodno zbog zadobijenih povreda završio u hiruškoj sali, a cijeli incident se odigrao u porodičnom domu na Novom Beogradu. Supruga pjevača Marija Bulat za koju se navodi da je nanijela povrede mužu se prvo kratko oglasila za medije i poručila da je u bolnici.

Ona se sada ponovo oglasila i otkrila nove detalje incidenta sa pjevačem. Marija Bulat je prvo odgovorila na pitanje da li je istina da je fizički nasrnula na svog supruga Marka - "Ja sam maloprije bila na nekom pregledu. Ako me poznajete znate kakve sam ja građe i da ja ne mogu njega da povrijedim", rekla je Marija u prvom mahu pa dodala:

"Negiram da su mu nanijela povrede. Možda juče kad sam ga grlila. Ili nekim predmetom, a da se ne sjećam. Ja ga od juče nisam vidjela, kod kuće sam sa djecom. Znate da sam ja bolesna, ima onih koji čak i od bolesne djece beže".

Bulatova supruga je odgovorila i na pitanje da li je možda ona ta na koju je Marko nasrnuo - "I da se tako nešto dogodi ja to nikad ne bih rekla, jer je on otac moje djece", rekla je Marija za Kurir. Marija se godinama bori s teškom bolešću zbog čega ide na terapije, a pjevač je više puta objavljivao zajedničke fotografije iz bolnice.

"Ja jedva imam 50 kilograma i to je prosto nemoguće. Ja jesam narušenog zdravstvenog stanja, to je istina, imamo troje djece i nije mi lako. Nisam labilna kao što sam bila kada se zaljubio u mene. Napad je najbolja odbrana! Mama mi je advokat, znam da muževi beže i od bolesne dece, a kamoli od bolesne žene... Ja vjerujem da u tom grmu leži zec", rekla je Marija i dodala:

"On je veoma dugo želeo djete i borio se za to. Htjela sam da mu rodim decu pa makar i mene Bog da je uzeo. Hvala Bogu dobili smo dijete, zahvaljujući novinskim naslovima porodila sam se u šestom mjesecu. Sve je to ostavilo posljedice na mene kao i sve ono što su kasnije pisali o meni".

Bulatova supruga je bila učesnica jedne sezone Zadruge, a u centru skandala se našla dva puta kada je hapšena zbog droge.