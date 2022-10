PRVA IZJAVA MARIJE BULAT NAKON ŠTO JE PRETUKLA MUŽA! Marko primljen u Urgentni, ona se oglasila iz BOLNICE!

Pjevač Marko Bulat dovežen je u beogradski Urgentni centar sa povredama, koje mu je navodno nanijela supruga Marija, koja se sada i oglasila.

Izvor: Instagram/Bulat.Marko

Marko Bulat se trenuno nalazi u hirurškoj ordinaciji, a povrede je navodno zadobio u porodičnom stanu u Novom Beogradu, prenose regionalni mediji. Marija i Marko Bulat su nekoliko godina u braku u kom su dobili sina i ćerku, a pjevačevu suprugu smo imali prilike i da gledamu u jednoj sezoni Zadruge gdje se nije dugo zadržala.

Nakon incidenta Marija se oglasila za medije - "Kod doktora sam, u bolnici. Ne mogu sada da pričam. Dobro sam", poručila je ona za "Kurir", a kako prenose mediji Marko je suprugu danas oko 13:00 časova prijavio za nasilje u porodici, nakon čega joj je izrečena mjera zabrana prilaska i koju je ona navodno prekršila.

Marija Bulat je ranije radila u policiji, a u centru skandala se našla 2021. godine kada je uhapšena u svom salonu zbog navodne primopredaje kokaina. Ubrzo se oglasila i Marija povodom hapšenja - "Mislim da sam jedina osoba poslije ove manekenke koja je vozila 190 na sat, čije se puno ime i prezime pojavilo u medijima zbog nekog prekršaja. Za najveće kriminalce i pedofile izlaze inicijali, ali prosto samo ću reći da to nije istina. To će imati svoj neki sudski epilog kao što je to bilo prošli put", rekla je ona tada.

To nije prvi put da je folkerova žena bila u sukobu sa zakonom. U avgustu 2017, Marka Bulata i njegovu suprugu privela je policija u Crnoj Gori takođe zbog posjedovanja narkotika. Bulatova supruga je tokom ispitivanja tvrdila da je droga njena i da je ona konzumira. Protiv nje je podnijeta prekršajna prijava jer je riječ o manjoj količini narkotika.

"Zovite nju pa je pitajte. Ona je javna ličnost, nema govornu manu, pozovite je i razgovarajte sa njom. Nemojte ja da pričam o svojoj ženi, malo je to degutantno. Ako hoće ona da priča, neka priča. Što mene pitate? Mi smo sve sudske parnice dobili, ostala je samo još jedna. Kada se završi sve, pitajte me kakav je sudski epilog i to će biti moj odgovor", bjesnio je Bulat svojevremeno zbog pitanja vezano za drogu i Mariju.

Marija Bulat boluje od hronične anemije i redovno prima terapiju, a Marko je u više navrata govorio o njenoj bolesti, te isticao da je uvek tu uz suprugu. Objavljivao je i njihove fotografije iz bolnice.