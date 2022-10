NJEGA VEZANOG I U GAĆAMA VODILI U LAZU, A ON JE UHVATIO U PRELJUBI?! Zašto su se razveli Goca Tržan i Ivan Marinković?

Par se 2007. godine ostvario u ulozi roditelja, 4 godine kasnije se razveli - otkriveni detalji iz života bivših supružnika

Izvor: MONDO, Stefan Stojanović, Kurir, Nemanja Nikolić

Prošlo je 11 godina od razvoda braka Goce Tržan i Ivana Marinkovića, a priča o njihovom odnosu ne jenjava. Iako ga godinama unazad gledamo u rijalitijima, Ivan Marinković je i dalje najpoznatiji kao "bivši muž Goce Tržan". Brojni skandali su ih pratili tokom braka i nakon njega, a o početku romanse tadašnjeg konobara i pjevačice, pričao je svojevremeno sam Marinković.

"Bio sam veliki Gocin fan, jedva sam čekao da je upoznam! Počeo sam da radim kao konobar u jednom kafiću u Beogradu 2005. godine, a uporedo sam prodavao firmiranu garderobu u butiku, gdje mi se ostvarila velika želja! Goca je jednog dana došla tu i tad smo se prvi put vidjeli. Onda je često svraćala i kupovala stvari od mene. Povjerila se našoj zajedničkoj drugarici da joj se dopadam i tražila joj moj broj telefona", rekao je za medije Ivan koji je istakao da nije vjerovao da može da je smuva.

Ubrzo su se vjenčali, a 2007. godine su dobili ćerku Lenu. "Ubrzo posle vjenčanja, u aprilu 2007. Goca se porodila i dobili smo ćerku Lenu. To su bile godine kada smo se mnogo voljeli. Priznajem, imali smo dosta trzavica i padova u braku, ali i mnogo lijepih momenata, koje ću pamtiti cijeli život", iskren je bio Ivan, kojeg je pjevačica nakon razvoda tužila da ne isplaćuje alimentaciju za ćerku Lenu

Tokom braka Goca je često u intervjuima isticala kolika joj je podrška suprug, ali i da mu je jednom prilikom spasila život.

"Ta njegova bolest je encefalitis, odnosno upala mozga, zbog koje se on u tim situacijama ponašao kao životinja i nije mogao da kontroliše postupke. Ispadala mu je hrana iz usta, red riječi u rečenici mu se pomješa. Bukvalno sam mu spasila život tada, on kao ranjena životinja, muli, opirao se, tad sam dojila, kada je došla Hitna, i policija ga je morala odvesti zbog manifestacije bolesti. Vezali su ga lisicama i u gaćama izveli, policija je rekla da je za "Lazu", da ga vode tamo, ta bolest ostavlja nenormalne posledice, bio je na aparatima, kao u komi", rekla je ona u emisji ''Preživeli''.

Oni su zajedno u jednom intervjuu isticali koliko se vole, govorili o strasti i prevari za koju su tvrdili da ne postoji u njihovom odnosu, a onda se desio preokret. Njihov razvod odjeknuo je u javnosti kao bomba, a na Ivanove optužbe da je uhvatio Gocu u prevari šokirale su mnoge, dok je Tržanova tvrdila je do kraha braka došlo jer se Ivan odao porocima.

"U jednom momentu počeo sam da se ponašam kao detektiv. Pratio sam je i nahvatao je sa drugim muškarcem na djelu! Pokušao sam da pređem preko toga, ali nisam uspio… Zbog toga smo se i razveli. Zanimljivo je da je ona prva podnjela zahtjev za razvod iako sam je ja uhvatio u nevjerstvu. Priznajem da mi nije bilo lako zbog našeg rastanka. Porodice su pokušale da nas pomire, ali bezuspješno" rekao je tada Ivan, dok je nedavno Goca istakla da joj je Marinković napravio pakao od života.

"Posle svega nisam mogla da živim s nekim ko pije, kocka, mada i nisam znala ništa o tome, htjela sam da popravim to sve, on nije imao kapacitet da svari mene i moju energiju, zato je bio nesrećan sa mnom, nisam u fazonu zato da je on kriv, oboje smo jer sam ja sipala pet litara vode u ovu malu čašu, koja nije mogla to da primi, preliva... Iako smo se dogovorili da bude bez medija, želio je možda osvetu, i dalje sam, 11 godina posle, maltretirana, ja mogu da kukam sad, ali opet bih sve isto zbog ćerke. Ona je oplemenila mene u svakom smislu, sad ima 15 godina i vrlo je pri sebi. Ivan je njoj samo biološki otac. Onda smo dobile Rakija našeg, koji je voli, nekad kažem, više nego ja. Čak želi da studira produkciju jer je vidjela od Raše" rekla je ranije za Telegraf Goca.

2011. godine su se razveli, Goca i Ivan su se međusobno krivili za razvod, a njihovo prepucavanje je postao i medijski rat.

"Baš kao ni Ivan, ni ja nisam željela da dođe do ove situacije. Zna se da je za tango potrebno dvoje, pa i razvodu doprinose dvoje ljudi. Nije mi teško da priznam da sam kriva, ali svakako nisam jedina kriva, baš kao što nisam varala Ivana. Sad nije važno ko je koga ostavio, jer to neće promjeniti stvar. Nemam namjeru da sjedim skrštenih ruku dok me pojedinci predstavljaju kao preljubnicu, jer ja to nisam. Da sam željela da varam, sigurno bih odavno izašla iz braka - pričala je tada Tržanova, dok je Ivan tvrdio da se upravo ona nije dovoljno trudila.