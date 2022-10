IVAN ĆE JOJ UZETI SINA, ONA NEMA STARATELJSTVO! Marinkovićeva vjerenica bijesna, Kulićima sprema PAKAO - Bezobrazni su!

Jelena Ilić se oglasila nakon susreta Ivana Marinkovića i Miljane Kulić u Zadruzi.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Miljana Kulić je sinoć bila iznenađenje svih u Zadruzi, kada se pojavila na nekoliko minuta, a ovo je bilo njeno prvo gostovanje na televiziji nakon drame kroz koju je prošla zbog operacije smanjenja želuca.

Čim je ušla obratila se ocu svog djeteta, Ivanu Marinkoviću, a nakon toga se oglasila njegova vjerenica Jelena s kojom je u vezi četiri godine.

"Što se tiče njihovog susreta, sve je bilo očekivno. Miljana je u svom stilu, tobože, odlučila da pred kamerama 'rješava' odnose sa ocem svoga djeteta... Imam mnogo toga da kažem, iskreno", rekla je na početku.

"Dosta laži smo čuli sinoć od nje. Zapravo većinu stvari, bukvalno je jedva čekala da uđe, iako verujem da joj ljekari to nisu nikako preporučili. Takođe, smatram da ni Miljani ni njenoj porodici nije cilj da otac uspostavi konačno bliži odnos sa sinom, već da budu aktuelni u medijima. Oni, kao i uvek, žive za to, što je veoma tužno. Da je sreće, sve bi bilo drugačije, što ne znači da jednog dana neće biti, u čemu Ivan ima apsolutno moju podršku", izjavila je Jelena i otkrila da li smatra da je Ivan u nekom momentu burno reagovao tokom susreta s Miljanom.

"On sinoć uopšte nije burno reagovao, samo je odgovorio na njene uvrede kako priliči jednom muškarcu, bez ijedne uvrede. Smatram da on ne može ni da ima neki odbrambeni stav prema takvoj osobi, od nje se mogu očekivati samo uvrede i eventualno udaranje štiklom u glavu", poručila je i otkrila da će podržati Ivana ukoliko odluči da se bori za starateljstvo.

"Apsolutno! Ne da bih ga podržala, već smo razgovarali o tome i insistiraću da se to desi. Znamo da ona nema starateljstvo, već njena majka. Znamo i po zakonu u koja dva slučaja se starateljstvo dodjeljuje majci i znamo zašto ga ona nikada ne može imati. U tom slučaju, Ivan ima sanše da dobije starateljstvo. Niti je psihički bolesnik, niti zavisnik, ima potpuno pravo. I do sada sam insistirala da se približi svome sinu i nastaviću to da radim, bez obzira na njihovu (porodice Kulić) nesaradnju i bezobrazluk!", poručila je odlučno vjerenica Ivana Marinkovića.

Pogledajte kako je izgledao Miljanin i Ivanov susret: