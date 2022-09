ŽIVI NA CERAKU IMA DEČKA I NIKAD SE NIJE POKAJALA: Ovo je majka Maje Marinković - ostavila ćerku kada je imala 15 meseci

Maja Marinković otkrila u kakvim je odnosima sa majkom danas

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Starleta i rijaliti učesnica Maja Marinković otkada se pojavila u javnosti ističe da je njen otac Taki najvažnija ličnost u njenom životu. Maju je majka napustila kada je imala samo petnaest meseci, i sudeći prema razgovoru koji je u Zadruzi vodila sa Jelenom Golubović, nikada se nije pokajala zbog te uloge.

"Ostavila me je kada sam imala 15 meseci. Beba, bre. Oprostila sam joj, ali nismo bliske. Nikada mi nije rekla da se pokajala. Ne pričam o nekim stvarima sa njom, više ovako, kao s drugaricom", pričala je Maja, a rediteljka je pitala gde je sad i šta radi.

"Živi na Ceraku, nije se preudala, ima dečka već 15 godina. Radi u banci, super žena, ali je**iga. Nisam je nikad ništa pitala... ne mogu", pričala je Maja.

Poslušajte:

Maja Marinković Izvor: YouTube/ Zadruga Official

Marinkovićeva je ranije otkrila da je njena majka bila previše mlada i da nije mogla da podnese život sa Takijem jer je stalno izlazio: "Zato je odlučila da me napusti kada sam imala samo 15 meseci. Jednostavno me je ostavila tati i otišla. Potpuno se ugasila ljubav između nje i mog oca, pa je ona odlučila da me napusti i posveti se studiranju. Rekla je da je dete ne zanima i da starateljstvo treba da pripadne mom ocu. Mama je samo želela da se školuje i nije imala vremena za mene. Moj otac se celog života žrtvovao i trudio se da mi nikad ništa ne zafali. Mama je redovno slala alimentaciju, ali tata je bio taj koji me je izdržavao i brinuo o meni, a to radi i dan-danas".

Prošle godine na društvenim mrežama su osvanule i slike Majine majke. Ovako ona izgleda: