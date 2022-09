MOŽDA NISAM OBRAZOVANA I NAČITANA, ALI NISAM GLUPA! Maja priča šta je uradila kad je uhvaćena u švaleraciji s oženjenim!

Maja Marinković prisjetila se trenutka kad je objavljen njen snimak sa Pecom Raspopovićem i ugledala naslov "Skandal vijeka".

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Maja Marinković, učesnica šeste sezone rijalitija Zadruga, otkrila je ukućanima kako su ona i oženjeni Peca Raspopović uhvaćeni u preljubi.

"Ja se šminkam, zovni mi telefon i napišem:'Ne mogu da pričam, piši'. Kad ono meni stiže naslov 'Skandal vijeka', ja šminkerki odmah tražila vodu. Upadam kod Pece, on se kupa i kaže: 'Hajde, šta ti je'. Taki doživljava nervni slom, zove me Tijana, Olga, mama... Telefon mi se usijao, portali zovu, ne prestaju. Ja sam upalila režim aviona, otišla, drmnula pola flaše viskija da proslavim muku. Nisam smjela Takija da zovem, samo Tijanu, da mu kaže da je sve u redu. Ona je posle spustila loptu i stala na moju stranu, stvarno je drug. Tu smo spustili loptu, Takiju se nisam dva, tri dana javljala na telefon. On kad je došao na superfinalnu žurku novinari ga spopali gdje sam, ali šta je on kriv što sam ja luda?", pričala je Maja o skandalu sa nevjenčanim suprugom Aleksandre Subotić.

"Sa mnom ne mogu da izdrže jer nisam glupa, možda nisam obrazovana i načitana, ali ja sve vidim. Ja nikad ne varam, nisam koristoljubljiva. Volim ili ne volim. Ako si moj dečko, ne možeš da imaš druge ribe i to je pošteno".

Jelena ju je potom pitala zašto su raskinuli, a Maja je rekla:

"Bolesno je ljubomoran. Ja sam sebe zapostavila, nisam izlazila, ultimatumi, nema drugara. Moji drugari u spoljnom svijetu su sportisti, a ja sam sve batalila zbog njega. Ja sam za ulazak obukla neku zatvorenu haljinu, on me pitao kako takva da idem, pa sam obukla onu sa staklima, rekao je da uđem kao zvijezda. Ja njega zovem kad treba da mi kupi pidžamu, veš, trepavice, voli me kao Boga".