FUJ! SKINUO GAĆE I URINIRAO MU POSTELJINI! Najgroznija scena u Zadruzi - Uroš pljunuo tiktokera, on sve ostavio u ŠOKU!

Tiktoker Nenad Neca Lazić zgrozio je sve tokom svađe s Urošem Ćertićem u Zadruzi.

Izvor: Twitter/Zadruga Official/screenshot

Ozbiljna drama desila se u Zadruzi, a niko nije očekivao da će jedan od učesnika prevršiti svaku mjeru. Nenad Neca Lazić zaratio je sa Urošem Ćertićem, nakon čega ga je kaskader pljunuo, a Neca je smislio pakleni plan.

Tiktoker je uletio u spavaću sobu i popeo sa na Ćertićev krevet, a onda svukao pantalone i urinirao po njegovoj posteljini, što je sve šokiralo!

"Sve po zasluzi, pišanje je mala stvar. Uradio sam to", rekao je Neca, a onda se umiješao njegov brat Peca i vikao: "Ti si lud, ko si ti to da radiš? Neco, zbog čega si to uradio?".

Pogledajte snimak koji je mnoge zgrozio:

Zadruga 6 - Neci pala roletna, urinira po Ćertićevom krevetu - 25.09.2022.pic.twitter.com/nYGdJzJxWY — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial)September 25, 2022

Uroš Ćertić nedavno je iznervirao Kristijana Golubovića koji je u jednom trenutku pobijesneo i nasrnuo na kaskadera nakon čega je kažnjen tromjesečnim honorarom.