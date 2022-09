UČESNIK ZADRUGE PRETIO SAMOUBISTVOM UŽIVO! Pokušao da pobegne, pa govorom naježio sve - "Kunem se U DETE!" (VIDEO)

Robert Mitrović pretio da će se oteovati lekovima.

Izvor: Instagram/heavycur_zadruga/screenshot

Prethodne večeri učesnici Zadruge Robert Mitrović i Snežana Bogdanović pokušali su da pobegnu sa imanja u Šimanovcima. Uprkos bezuspešnom pokušaju, drama u kući se tu nije završila.

Robert je odluči da bojkotuje emisije koje su takmičarima ugovorom propisane, ali i šokirao sve kada se obratio produkciji i putem kamere zaretio da će se "otrovati lekovima".

"Kao što sam rekao sinoć, čekam do dva. Ako ne, boli mene uvo što su zadrugari tu", započeo je Robert, pa nastavio svoje izlaganje.

"Rekao sam šta ću uraditi. Nije mene sramota. Hoću da pričam sa produkcijom. Sakrio sam lekove svuda. Ako ne, otrovaću se lekovima, baš me briga. to je to. Ja sam se zakleo u dete", rekao je Robert i napustio prostorije radio-stanice.