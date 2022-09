NAKON DVE NEDELJE PRVO BEKSTVO IZ ZADRUGE! Dva učesnika udružila snage - popeli se na ogradu, usledio OBRT! (VIDEO)

Snežana Bogdanović i Robert Mitrović pokušali su da pobegnu iz Zadruge.

Zadruga 6 traje tek dve nedelje, a prethodne večeri dogodio se prvi pokušaj bekstva!

Nakon emisije "Pitanja novinara" učesnici Snežana Bogdanović i Robert Mitrović odlučili su da probaju zajedno da pobegnu sa imanja u Šimanovcima. Razlog pokušaja bekstva bio je taj što su ostali bez cigareta, a Mitroviću je bilo i dosadno.

Otišli su do Rajskog vrta, gde su počeli da se penju po kavezu, dok su se sve vreme smejali. Vrlo brzo su i odustali od svoje ideje, a da li će i kakvu kaznu dobiti zbogovoga - ostaje da vidimo. Pogledajte snimak:

Inače, Snežana se nedavno našla u centru pažnje kada je Kristijan Golubović rekao da je ona zaljubljena u njega.

"Ona je odlepila za mnom. Ona to ne može da sakrije više to. Samo ne bih da se šalimo sa tim jer to moža Krsitini smeta. Ona je moja žena koja nosi mog sina. Ne bih da se to produbljuje a to njoj možda škodi. Ja kao alfa mužijak zračim i ona me gleda tako", rekao je Kristijan.