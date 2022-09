NEMAM VIŠE ŽIVACA ZA OVAJ NAROD! Prvo oglašavanje Marije Šerifović nakon skandala - pevačica pobesnela, ovo su DETALJI!

Marija Šerifović se oglasila i sa pratiocima podelila svoje mišljenje o pojedinim temama, ali i Zvezdama Granda.

Izvor: YouTube/Marija Serifovic

Marija Šerifović nedavno se našla u centru skandala kada je društvene mreže i domaću javnost zapalio i šokirao snimak na kojem se vidi kako se dere na ulici u Beogradu, ispred automobila koji je zaustavljen nasred puta. Jasno se čuje kako Marija psuje, a potom se približava kolima i udara pesnicom o staklo.

Pevačica se samo jednom oglasila za medije, te potvrdila da je ona na snimku, ali detalje incidenta nije želela da otkriva. Sada je iznenadila sve kada je odlučila da putem Instagrama komunicira sa pratiocima, te odgovori na sve što ih zanima.

Marija je iskreno odgovarala na postavljena pitanja, a potom se dotakla i muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" u kojem je već nekoliko godina na mestu žirija.

"Shvatila sam da nemam više živaca za ovaj narod, svi hoće da se vidi što više, što bolje, hoće da sve pršti na sve strane, a niko dinara nema! Šta je to, šta je to?! U stvari, prosto je, to su samo kompleksi", počela je Marija, međutim njena priča se tu nije završila.

"Zaključila sam još nešto, a to je da u Zvezdama Granda ja ginem sa onom decom, trudeći se da budu što bolji ljudi, pevači, izvođači i interpretatori, a onda se to takmičenje završi i onda dok gledaš njihove postupke, onako kako vreme teče ti u stvari primetiš da je to bilo samo jedno gubljenje vremena. Naravno, čast izuzecima koji su ultra retki. Istovremeno, to je verovatno zato što niko nema ideju, niko nema mozak, niko ne želi nešto veliko, niko ne mašta i ne vidi sebe negde. Okej, razumem i da mora da se živi i da se sipa gorivo, da se kupuju pelene, sve to razumem, ali ako već vidiš da imaš predispoziciju da budeš nešto veće nego što ti ovaj trenutak pruža, pa valjda ćeš da uradiš sve na ovom svetu... Ne znam", ispričala je pevačica.

Pogledajte snimak incidenta o kojem se i dalje priča: