MARIJA JE ZGRABILA DJEVOJKU I STEZALA JOJ RUKU! Oglasio se čovjek koji je SNIMIO INCIDENT, otkrio sve detalje drame!

Za medije se oglasio čovjek koji je zabilježio skandal koji je usred noći napravila Marija Šerifović.

Izvor: Twitter/@joputkaso

Društvene mreže i domaću javnost nedavno je zapalio i šokirao snimak na kojem se vidi kako se Marija Šerifović dere na ulici u Beogradu, ispred automobila koji je zaustavljen nasred puta. Jasno se čuje kako Marija psuje, a potom se približava kolima i udara pesnicom o staklo.

O akterima sukoba se i dalje nagađa, a svjedoci događaja priznali su da scene nimalo nisu bile prijatne. Nakon što je izvor otkrio da je navodni razlog konflikta bila ljubomora i prevara koju je počinila i tada priznala pjevačicina partnerka, oglasio se i čovjek koji je zabilježio cijeli incident.

"Čuo sam škripu guma, izašao na terasu i video da dvije žene stoje na trotoaru prekoputa. Jedna se toliko drala da mi je probudila dijete. Ta druga pokušavala je da je smiri. Tada sam shvatio da je ta koja urla Marija Šerifović i vratio sam se po telefon i snimio kako se vraća i iz sve snage udara rukom o auto, a zatim otvara vrata i maltretira djevojku unutra", započeo je.

Kako je naveo, incident nasred ulice je trajao i nakon što je on završio snimanje.

"Vidio sam kad je Marija prednjim dijelom tijela ušla u auto i zgrabila djevojku za ruke, stezala ju je. To nisam snimio, ali sam čuo kad je ova druga žena pričala: 'Pusti je, pusti je.' Poslije toga, Marija je ušla u auto, zatvorila vrata i odvezle su se dalje. Ko zna šta se desilo kasnije. Nadam se da je djevojka sa zadnjeg sjedišta dobro prošla. Inače, želim da napomenem da nisam ja objavio snimak, već sam ga poslao nekim svojim prijateljima, koji su to vjerovatno proslijedili dalje, pa na kraju ne znam ko je to objavio na mrežama", izjavio je on za Kurir.

Pogledajte snimak incidenta:

Marija Šerifović pravi haos u centru grada!pic.twitter.com/mD59rodPTS — Lovac na neke od njih! (@Sabljalo)August 27, 2022

Podsjetimo, iako se mrežama šire razne teorije zavjere o čemu je zapravo reč, Marija je opisala ovu situaciju.

"Iako nikoga ne treba da se tiče, primila sam jednu privatno lošu informaciju. Jedino kome treba da se izvinim jeste mom automobilu i ukoliko sam nekoga probudila", rekla je pjevačica.