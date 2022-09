JOŠ SAMO DA ME NEKO "KOKNE"! Dragana Mitar van sebe nakon što su joj razlupali auto - otkrila da li sumnja na BIVŠE!

Dragana Mitar se oglasila nakon incidenta.

Izvor: Instagram/dragana_mitar/printscreen

Bivšoj učesnici Zadruge Dragani Mitar nepoznati počinilac je uništio automobil dok je stajao na parkingu, a ona je zatekla užasan prizor kada je došla do svog četvorotočkaša, nakon čega se oglasila.

Dragana je u šoku zbog onoga što joj se desilo, a ceo slučaj je prijavljen policiji. O tome da li sumnja na nekog od svojih bivših partnera, rekla je da se nikome nije zamerila.

"Rada moja je odmah zvala policiju. Odmah sam reagovala, ne mogu da verujem da neko može to da uradi. Još dva dana nisam palila kola, htela da idem do salona, krenula na roditeljski, vratim se i htela da odem do časovničara, stala pred auto, kad ono... Nije ukrao ništa, ništa nije uzeo, unutra su bile pare, naočare, sve živo, samo je razbio i to je to. Frka mi je bila da ubacim ključ, da ne izleti još nešto. Zakazala sam sutra ujutru kod majstora, da rešim to staklo. Ovo nije kamenom gađano... Ne znam da li je neki bivši, nikome se nisam zamerila... Ne daj Bože da dođe nešto sledeće. Definitivno moram da promenim auto. Strašno, katastrofa, još da me neko 'kokne'... Bas sam šokirana, nisam mogla da dođem sebi... Ne znam šta je s ljudima", rekla je Dragana.

Prethodno je objavila i snimak s lica mesta i pokazala razbijeni automobil.

Dragani Mitar polupali automobil

Dragana Mitar je učestvovala u Zadruzi 3, kada je prevarila supruga s oženjenim Edisom Fetićem, a ubrzo nakon toga je usledio razvod. Živi sa njihovim sinom Jovanom, a i nakon Zadruge je bila u turbulentnoj vezi s pomenutim Edom.

