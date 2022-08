NISMO SE RAZVELI, JER SE NISMO NI VENČALI! Tamara Đurić progovorila o odnosu s mužem - "Živimo ODVOJENO i super nam je"

Tamara Đurić i dalje pod istm krovom živi sa suprugom s kojim ima ćerku, ali se "ne pokrivaju istim pokrivačem".

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Posle informacija da se ponovo rastaje od muža Nikole Kačarevića, s kojim ima ćerkicu Tamaru, oglasila se starleta Tamara Đurić i otkrila u kakvom su odnosu.

Otkako je prestala da živi s Nikolom, ocem svoje ćerke, Tamara kaže da njihov odnos funkcioniše bolje nego ikada, ali i da se neće razvesti.

"Nikola i ja se nismo razveli, jer se nismo ni venčali. Mi smo imali samo crkveno venčanje, koje ne planiramo da poništimo, jer za tim još uvek nema potrebe. Živimo odvojeno, spavamo odvojeno, jer nam je tako udobno. Ne volimo gužvu, netrpeljivost... Dešava se da budemo nervozni, ne želimo da nam život bude neudoban i zbog toga odvojeno živimo", rekla je Tamara.

"Gde piše da u braku treba da živite s partnerom, da spavate u istom krevetu i da se pokrivate istim pokrivačem? Trenutno je ovako, a da li će to da dovede do totalnog razdvajanja ili ne, to niko ne može da tvrdi sa sigurnošću. Pogotovo što sam nekoliko puta stavljala tačku na naš odnos. Ono što je zasad dobro jeste da se Nikola i ja više ne svađamo. Ne postoji treća osoba, a najvažniji razlog razdvajanja je potreba da nam oboma bude udobno. Lepše nam je da sedimo odvojeno nego zajedno. On ima svoje prijatelje, ja svoje. Živimo bez tenzije", smatra Tamara, koja je otkrila i da ne isključuje mogućnost ponovnog pomirenja.

"Mnogo vremena treba s nekim da provedeš, mnogo zajedničkog staža treba da imate, pa da budete sigurni da s tom osobom želite da provedete ceo život. Našoj ćerki Tamari je lepo i kod mene i kod Nikole, a lepo joj je i kada smo svi zajedno", poručila je na kraju