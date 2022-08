"NA SVAKA ČETIRI SATA ZOVEM LEKARE ZBOG MILJANINOG STANJA": Prvo javno saopštenje Marije Kulić, zamolila za JEDNU STVAR

Marija Kulić je danima van sebe zbog ćerkinog stanja, i dalje nepromenjenog, a sada se obratila javnosti.

Izvor: Instagram/miljana_kulic_official

Rijaliti učesnica Miljana Kulić već deset dana vodi bitku za zdravlje zbog komplikacija nastalih nakon operacije smanjenja želuca, a njena majka Marija Kulić ne spava i ne jede od brige i neizvesnosti.

Iako je redovno davala izjave medijima i otkrivala nove informacije o zdravstvenom stanju svoje ćerke, Marija se sada prvi put obratila javnim sapštenjem i zamolila za malo privatnosti u ovim teškim danima.

"Zamolila bih urednike i novinare svih redakcija za razumevanje i neuznemiravanje pozivima. Takođe bih se zahvalila na brizi i ažurnosti kako bi preneli informacije o Miljaninom zdravstvenom stanju. Sigurna sam i beskrajno zahvalna što brinete i pokušavate da dobijete lepe vesti kako biste ih što brže preneli.

"Svakodnevno, na svaka četiri sata se informišemo o novim rezultatima i o Miljaninom stanju, kao i o terapiji. U međuvremenu čitam literaturu o svemu što me zanima, a u vezi je s njenim stanjem. Vi me uznemiravate pozivima i dojavama neprekidno. Da ne bih bila prinuđena da koristim novu karticu, čiji će broj imati samo bolnica, molim vas da me više ne uznemiravate. Miljani trenutno samo pomažu najstručniji tim lekara, sveci i Bog. Rekla-kazala abrove ostavite za kasnije. Daće Bog da bude kako treba, pa će biti intervjua i emisija kada ćemo rasterećeno pričati o svemu", napisala je Marija na Instagramu.

Izvor: Instagram/marijakulic_mtaz

Podsetimo, Miljana Kulić je u subotu iz Kliničkog centra Niš sanitetskim vozilom prebačena u Urgentni centar KC Srbije u Beogradu.