POKUŠAVA DA PODMITI MEDICINSKE SESTRE, NUDI IM 50 EVRA: Skandalozno ponašanje Miljane Kulić u bolnici, isplivali DETALJI

Miljana Kulić je i dalje u bolnici, ali izgleda da ne shvata ozbiljno svoje stanje.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Bivša učesnica Zadruge Miljana Kulić je van životne opasnosti, ali se i dalje nalazi u bolnici u Beogradu, nakon što je pre nekoliko dana hitno prebačena iz Niša.

Svakodnevno se pojavljuju neke nove informacije o njenom stanju, a izvor iz Urgentnog centra ispričao je kako Miljana navodno pravi dramu oko toga što ne može da konzumira kafu i cigarete.

"Iako je u šok sobi, priključena na kiseonik i ima kateter kako ne bi ustajala i zamarala se, Miljana Kulić misli samo na dve stvari, a to su turska kafa i cigarete. Ne postoji lekar ili medicinska sestra koju nije pitala zašto sada ne može da puši i kada će joj biti dozvoljeno, jer ona veruje da bi je to smirilo. Sama za sebe tvrdi da je dodatno nervozna, jer ne može da puši i pije kafu, a to obožava i za nju je to prava relaksacija. Miljana ide toliko daleko da je nekim kolegama i koleginicama u noćnoj smeni nudila mito, samo da joj doture jednu cigaretu i pomognu joj da ode do toaleta. Jednom od kolega koji radi isključivo noću, a s kojim se zbližila, jer ju je prepoznao sa televizije, nudila je čak 50 evra za jednu cigaretu", ispričao je izvor koji je želeo da ostane anoniman.

"Ne možemo da joj objasnimo da je, pored pravila ponašanja u bolnici gde niko ne puši, mnogo ozbiljnija stvar njeno kompletno zdravstveno stanje zbog kojeg ne bi trebalo da konzumira nikotin. S njom je razgovarao i psihijatar kojem je obećala da će se smiriti i prestati da misli na kafu i cigarete, ali već narednog dana počinje po starom i traži duvan", tvrdi izvor, koji Miljaninu majku Mariji svakodnevno viđa u bolnici.

"Mariju viđamo svakodnevno u bolnici. Ozbiljna je, vidi se da je jako umorna, zabrinuta i uplašena. Nekoliko puta smo je videli i kako se u bolničkoj kapeli moli za zdravlje svoje ćerke i ostavlja novac na ikonama", rekao je.