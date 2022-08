"PREDAO SE POLICIJI MUŠKARAC KOJI ME JE PRETUKAO!" Oglasila se zvezda Granda i iznela JEZIVE detalje napada

Marina Radosavljević je u bolnici zbog nasilja koje je pretrpela od, kako tvrdi, bivšeg dečka s kojim već duže nije u kontaktu.

Izvor: Instagram/marina.radosavljevic.maky

Zvezda Granda, Marina Radosavljević, pretučena je 4. avgusta u Vrnjačkoj Banji, kako tvrdi, od strane njenog bivšeg dečka, i trenutno se nalazi u bolnici u Kraljevu.

U razmaku od šest meseci preživela je istu stvar dva puta, a počinilac se prema njenim informacijama predao policiji.

"Sad sam dobila informaciju da se predao, bio je u bekstvu i sada se predao, tako da ćemo videti šta se dešava", rekla je Marina i rekla da se malo bolje oseća nego prethodnih dana.

"Bila sam na Lav festu sa drugaricom, bila sam sat, sat i po, već sam bila umorna, ceo dan. To je bilo u četvrtak uveče, a ja vikend radim, došla sam samo da ispoštujem drugaricu iz Beograda. On se samo zaleteo, razgrnuo njih i mene nokautirao. To me je onesvestilo, ja sam progutala jezik i krenula mi je krv na usta i on je krenuo pesnicama da me udara, a ljudi oko su ga odvajali od mene", ispričala je i rekla da joj je pomogla devojka koja je medicinski radnik.

"Jedna devojka koja radi kao medicinski radnik mi je vadila jezik, a nakon toga su me na nosilima odvezli u bolnicu", ispričala je pevačica.

U februaru su je ispred kafane napala dva nepoznata muškarca, za koje tvrdi da su bili plaćeni, a Marina kaže da nije sigurna da li je taj slučaj nasilja povezan s ovim. Tada je zadobila podlive na licu i ruka joj je bila slomljena.

Tvrdi i da već dugo nije imala nikakav kontakt s bivšim dečkom koji ju je napao, te da ne zna razlog zbog kojeg joj je to uradio.