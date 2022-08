SRPSKU PEVAČICU PRETUKAO BIVŠI DEČKO!? "Počeo je da me PESNIČI pred svima, polomljen mi je prst, a LICE UNAKAŽENO!"

Marina Radosevljiće pretučena dok se provodila sa drugaricama u jednom klubu.

Izvor: Instagram/marina.radosavljevic.maky

Marina Radosavljević Maki u razmaku od nepunih pola godine proživela je čak dva fizička napada, kako je ispričala za medije, od strane svog bivšeg ljubavnika, za kojim policija intenzivno traga.

Nakon mučkog prebijanja u februara, prvog dana Lav festa (4. avgust) u Vrnjačkoj Banji dogodio se još gori scenario.

Marina se oglasila iz bolnice, te ispričala detalje stravičnog događaja i otkrila da joj je lice unakaženo, ali i da joj je polomljen prst.

"Nisam dobro. Trenutno se nalazim na odeljenju hirurgije u Kraljevu. Polomljen mi je prst, imam jake bolove u predelu grudnog koša, sve me kosti bole, lice mi je unakaženo i imam rusku kragnu. Mislila sam da će lekari da me puste kući danas, ali mi je lekar rekao da ne dolazi u obzir jer sam dobila potres mozga i zbog toga čim pokušam da ustanem, počnem da povraćam. Zbog toga mi ne daju da idem kući i moraću još neko vreme ostanem u bolnici", jedva je izgovarala Marina, a potom i ispričala kako je došlo do nemilog događaja.

"Drugarica me je nagovorila da dođem, iako mi se, pravo da vam kažem uopšte nije izlazilo. Bile smo u VIP loži kada je, kako su mi rekli, doleteo on i počeo da me pesniči. Oko njega su bili i njegovi prijatelji i niko ništa nije preduzeo povodom toga. Pala sam na pod od prvog udarca, a potom i u nesvest, ali on je nastavio da me udara. Dakle, to su videli njegovi prijatelji, ali verujem da je sve zabeleženo na kamerama. Takođe, dron je obletao sve vreme, pa je verovatno i da je preko njega sve snimljeno", objasnila je.

Kako Objektiv prenosi, sugrađani koji su se zatekli na mestu događaja tvrde da je Marina prethodno navodno isprovocirala momka, te je to bio okidač zbog kojeg je pomenuti upotrebio silu. Sa druge stane, Marinina priča je sasvim drugačija:

"Ne da ga nisam isprovocirala, nego ga uopšte nisam primetila, niti sam bila blizu njega. Došla sam sa drugaricom i ona mi je posle prepričala, jer zbog potresa mozga ne mogu da se setim tog prvog trenutka. On je čuo od ljudi da sam došla, sišao je i momentalno počeo da me bije. Koji je razlog svemu tome, stvarno ne znam, ali nijednog trenutka nisam dala povoda da me napadne", istakla je Marina.

Marina Radosavljević naglasila je da je bivšeg dečka prijavila policiji, kao i da joj je rečeno da je on pobegao.

"Ovo nije prvi put da mi se dešava. Prijavila sam ga policiji, a od njih sam dobila informaciju da je pobegao. Iskreno verujem da nadležni organi rade svoj posao, ali su mi moji prijatelji javili da se on uprkos svemu, trećeg dana ponovo pojavio na Lav festu kao da se ništa nije dogodilo", rekla je ona.