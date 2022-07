PRVI PUT PRED KAMERAMA NAKON AFERE SA PECOM - "Ne znam kako MUŽ od dečka? Ne sjećam se da sam bila na svadbi"

Maja Marinković pojavila se prvi put pred medijima nakon što je stupa u vezu s nevječanim suprugom svoje tadašnje drugarice Aleksandre Subotić.

Izvor: Adria Media Group

Bivša učesnica Zadruge Maja Marinković otišla iz Crne Gore kako bi došla na rođendan najbolje drugarice Tijane Ajfon.

Ovo je Majino pojavljivanje u javnosti nakon skandala o kom region bruji. Ona je na rođendan došla s ocem Radomirom Takijem Marinkovićem, a pred okupljenim fotoreporterima pozirala je u bijeloj haljini.

Na konstataciju novinarke, da je ona najpoznatija otimačica muževa, Maja je odgovorila:

"Ja ne znam kako muž od dečko, ja se ne sjećam da sam bila na svadbi, tako da ja iskreno ne znam kako se postaje muž od dečka, ja sam upućena da oni jesu bili zajedno, ali to je bila veza, sada već bivša veza. Tako će i ostati", poručila je Maja, a na pitanje da li se ta veza rasturila zbog nje, Marinkovićeva je imala spreman odgovor:

Pogledajte 05:00 Maja Marinković intervju Izvor: Kurir Izvor: Kurir

"Kako ja mogu da pokvarim nešto, ako je to nešto bilo sjajno? Smatram da... meni je žao i iskreno snosnim odgovornost što se tiče te bliskosti i prijateljstva sa njom i ne mislim da je to bilo uredu".

"Čovjek nikad ne zna šta nosi dan, šta nosi noć, jednostavno mi nismo mogli protiv naših emocija koje su se rodile vremenom. Nije to funkcionisalo baš kako je predstavljeno, postoji tu druga pozadina, ali nisam neko to treba da iznosi niti ću komentarisati, nju ne komentarišem. Naravno ne mislim ništa loše jer ona meni nije ništa loše uradila, što se mene tiče. Da, žao mi je, ja protiv svojih osjećanja nisam mogla i to je to", poručila je Maja.

Tijana Ajfon pružila je podršku drugarici Maji i poručila da je uvijek uz nju, kao i da njoj ne može da se desi isto što i Aleksandri, jer ona svog dečka "drži na oku". Šta je još Tijana rekla i kako je izgledala u haljini od stakla pogledajte u videu:

Pogledajte 05:09 Rođendanski intervju Tijane Ajfon Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Nakon što je Maja napustila Crnu Goru, Aleksandra Subotić je doputovala na crnogorsko primorje, a mediji su preneli detalje navodno tajnog susreta s Pecom.