ŠOK OBRT! Maja napustila Crnu Goru, došla Aleksandra! Peca se vidio sa Subotićevom: "Nahvatala ga je na PREPAD"

Već danima javnost bruji o vezi nevjenčanog supruga Aleksandre Subotić i njene nekadašnje drugarice Maje Marinković, a sada je navodno uslijedio šok obrt.

Nakon što je priznala vezu s Predragom Pecom Raspopovićem, Maja Marinković se iz Crne Gore gdje su uživali na ljetovanju uputila za Beograd, a Aleksandra Subotić je doputovala na crnogorsko primorje.

Maja je ranije objasnila da se vratila kako bi došla na rođendan najbolje drugarice i da bi posjetila plastičara, a sada mediji prenose da je Aleksandra navodno odmah ugrabila priliku kako bi se tajno vidjela s Pecom dok je Marinkovićeva u Beogradu.

"Aleksandra je odletjela u Crnu Goru nekoliko dana nakon što je saznala da su Peca i Maja dolje. Nije časila časa, već je spakovala stvari i zaputila se i to sa sve djecom. Ona je prvo mislila da bane u drugi stan, koji je takođe u Pecinom vlasništvu, a u kome on boravi s Majom, ali je odustala. Znala je da bi to izazvalo skandal. Otkako je došla Aleksandra ne prestaje da proganja Pecu. Stalno ga prati gdje je i šta je i ucjenjuje preko djeteta", rekao je izvor za "Republiku" i dodao:

"Kada je čula da je Maja otišla za Beograd, odmah je počela da ga navlači da sin ne može više bez njega i da stalno pita gdje je tata. Aleksandra je nahvatala Pecu na prepad, a čovjek nije znao šta ga je snašlo. Povukla ga je u stranu i popričali su kratko. Sve vrijeme ga je ubjeđivala da treba da se vrati njoj i sinu, kao i da treba odmah da ostavi Maju. Peca je bio izričit da voli Maju i da neće da priča s njom dok se ne uljudi".

Maja kao ni Aleksandra se još nisu oglašavale ovim povodom, ali zato jeste Radomir Taki Marinković.

"Tačno je da je Aleksandra otišla u Crnu Goru, ali ne znam da li je kod Pece u kući. Mislim da jeste, ali ne bih da se miješam, Peca je s Majom u drugom smještaju. On se zaljubio u Maju istinski i tu nema šta da se priča. Ne sumnjam u njegove namjere i njegovu iskrenost", rekao je Taki, otac Maje Marinković.

Peca Raspopović nedavno se prvi put oglasio za medije nakon afere s Majom, te poručio da "nema namjeru da je ostavi", te da sa Aleksandrom ne živi već neko vrijeme, a zatim je ušao u sukob s njenim ocem Karađorđem Subotićem i zatražio DNK test sina kog ima sa Aleksandrom.

