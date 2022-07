PLJUŠTE LAJKOVI KAD NAPRAVE SELFI, PROZIVKE KAD SE SLIKAJU CELI: Svi se pitaju kakav im je SE*S, pa im zapušila usta!

Devojka otkriva da je stalno na meti uvreda jer je u vezi sa dečkom koji je niži od nje.

Izvor: Instagram/jesi_cat_/Screenshot

Kažu da o ukusima ne treba raspravljati. Dok neke devojke ne mogu ni da zamisle da budu u vezi sa momcima koji su niži od njih, postoje i one kojima je visina partnera poslednja na listi prioriteta.

Jedna od njih je Džesika iz Arizone, koja je od svog muža Hantera viša za oko 15 centimetara. Kako kaže, uvrede i ružni komentari na društvenim mrežama su joj kao "dobar dan", a često joj prilaze muškarci koji ističu da su oni bolji izbor za nju.

Džesika i Hanter su se upoznali pre dve godine, a ove godine su se venčali. Priznala je da je na početku bila iznenađena njegovom visinom, ali je vremenom sve pretvorila u šalu.

"Mnogi prijatelji i drugi ljudi su me puno puta pitali zašto sam s nekim ko je toliko niži od mene. Neki su me pitali da li mi je on sin i rekli mi da mi treba pravi muškarac", rekla je Džesika.

Često joj prilaze drugi muškarci koji tvrde da bi joj oni bili bolji partneri i da bi mogli da joj daju ono što joj treba. S druge strane, Hanteru se skoro svakodnevno ljudi rugaju zbog visine, a nekada se zbog toga oseća loše.

"Sve žene s kojima sam bio u životu su bile više od mene i nikada mi to nije smetalo. Samo sam uvek bio više zabrinut za to kako se druga osoba oseća zbog toga", objasnio je.

Pitanje sa kojim se najviše suočavaju vezano je za njihov se*sualni život. Džesika otkriva da je ljudi stalno zadirkuju prozivkama da li uopšte imaju intiman odnos, kako to izgleda i mogu li zapravo da imaju se*s.

Ona ističe da "nikada nije imala bolji se*s, baš zato što je Hanter niži".

"Prvi susret s njim je bio mali šok, ali znala sam da je puno niži od mene i nije mi smetalo. U roku od samo nekoliko dana, shvatila sam koliko mi se sviđa i ništa drugo više nije bilo važno", rekla je.