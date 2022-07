ZARAĐUJE OGROMAN NOVAC TAKO ŠTO JEDE HRANU ISPRED KAMERE: Odbila je meso za 1.700 EVRA, a ispunjava gadne zahteve!

Devojka otkriva da zarađuje novac tako što se snima dok jede, a evo zašto za meso traži 7.000 evra!

Izvor: tiktok/screenshot/rosiezeppelin

Tiktokerka Rozi Zepelin iz Australije kaže da zarađuje velike sume novca jer je njen posao da jede pred kamerama. Ciljna grupa gledalaca su muškarci, a za samo jedan video uzima oko 1.000 evra.

Ipak, nije sve tako jednostavno. Način na koji to radi se mnogima gadi, jer tiktokerka dobija čudne zahteve od muškaraca. Njen zadatak je da snima kako jede ceo obrok, od početka do kraja, a otkrila je i šta joj se najviše traži.

Jedan od najčešćih zahteva koje dobija jeste da ružom za usne namaže hranu i lice, a za takvu vrstu snimka dobija oko 200 evra. Još jedan zahtev koji često dobija od pratioca je da se pretvara da je za stolom za kojim sedi još dvoje ljudi i da razgovara sa kamerom kao da je pratilac sa njom u sobi.

Osim toga, kaže da neki vole da pazi na svoje ponašanje dok jede, a drugi obožavaju da je gledaju kako neuredno jede. To podrazumeva da joj hrana ispada iz usta na sve strane, što ujedno i povećava cenu. Što je više posla oko same konzumacije hrane, to je cena veća.

"Cena mojih snimaka može da ide i do hiljadu američkih dolara, pogotovo ako moram da pripremam obrok ili ako je reč o velikom obroku. To se posebno odnosi na hranu koju moram da pojedem, a koja mi se baš i ne sviđa, a pratitelji je traže", objasnila je.

Međutim, postoji jedan zahtev koji je za nju pretežak: ona je vegetarijanka i rekla je da joj je bilo nuđeno 1.700 evra da pojede meso, što je morala da odbije.

Zaključila je da bi cena za nešto takvo bila najmanje 7.000 evra!

