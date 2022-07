ANDREANA ČEKIĆ JAVNO PORUČILA PRIJI NEKOLIKO REČI: Pričalo se da su u svađi, a sad je otkrila u kakvom su STVARNO odnosu

Aleksandra Prijović je izbacila novi album, a tim povodom oglasila se i njena koleginica Andreana.

Nakon izlaska novog albuma Aleksandre Prijović, koja je tim povodom imala zanimljivu prepisku sa suprugom Filipom Živojinovićem na društvenim mrežama, oglasila se i Andreana Čekić.

Za ove dve popularne pevačice se ranije spekulisalo da nisu u dobrim odosima, ali Andreana je svojim komentarom stavila tačku na tu priču.

"Obožavam njene nove pesme, obožavam i stare, ali ovaj album joj je fenomenalan. Hvala joj što spasava našu muziku", poručila je Andreana putem Instagrama i time otkrila da je među njima sve u najboljem redu.

O tome je prošle godine govorila i Aleksandra, takođe navodeći da nije bilo nikakve svađe.

"Ma kakvi, to je budalaština. Mi se poznajemo jedanaest godina, družimo se, baš smo se pre nekoliko dana Andreana i ja videle, tako da ne da nema svađe, nego je to glupost obična. Ni moja mama ni njena mama nisu u svađi, uopšte ne znam odakle je to", izjavila je tada za medije.

