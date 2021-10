PRIJA PROGOVORILA O SVAĐI SA ANDREANOM! Pisalo se da su zaratile zbog mama, Aleksandra otkrila ISTINU!

Aleksandra Prijović se oglasila nakon priča da sa koleginicom ne priča, otkrila da li su u kontaktu.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/ATA Images /Antonio Ahel

U domaćim medijima odjeknula je vest da su se Andreana Čekić i Aleksandra Prijović navodno posvađale, a razlog tome je su navodno njihove majke.

Nešto ranije pojavila se informacija da je Andreana prekinula svaki kontakt sa Aleksandrom Prijović zbog toga što je njena majka navodno "preotela dečka" Andreaninoj mami.

Tim povodom oglasila se Aleksandra Prijović koja je rekla da nema istine u tome da su Andreana i ona u svađi.

"Ma kakvi, to je budalaština. Mi se poznajemo 11 godina, družimo se, baš smo se pre nekoliko dana Andreana i ja videle, tako da ne da nema svađe, nego je to glupost obična. Ni moja mama ni njena mama nisu u svađi, uopšte ne znam odakle je to", rekla je kratko Aleksandra Prijović.

Majka Aleksandre Prijović, često privlači pažnju javnosti, kako zbog svog izgleda i života, tako i zbog popularnosti svoje ćerke. Borka, koja se od Aleksandrinog oca razvela, još dok je ona bila devojčica, na društvenim mrežama je pokazala kako uživa u vezi sa kolegom Fahrudinom Buljubašićem, a ova romansa navodno traje već nekoliko godina.

Izvor: Instagram/aleksandraprijovic/printscreen

Sudeći po fotografijama na društvenim mrežama Borka i Fahrudin srećno su zaljubljeni, a mediji pišu da Aleksandra, ne samo da podržava majku da bude emotivno ispunjena, već izuzetno ceni njen izbor i vrlo često vreme provodi u Fahrudinovom društvu.

Sudeći po Aleksandrinom izgledu na nekim Fahrudinovim fotkama, on i Borka godinama uživaju u ljubav.