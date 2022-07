SIN DRAGANE MIRKOVIĆ POKAZAO VOZNI PARK! Izrastao u frajera i obožava BESNA kola - samo jedna u garaži su 200.000 evra!

Marko Bijelić se pohvalio skupocenim automobilima parkiranim u porodičnoj garaži.

Izvor: INstragram/printscreen/Dragana_mirkovic/marko.vnm

Sin Dragane Mirković i Tonija Bijelića, Marko Bijelić (22), izrastao je u pravog frajera i javnost je već imala prilike da vidi kako izgleda.

Poznato je da njegovi roditelji poseduju pravo bogatstvo, te da imaju najskuplje automobile, pa se Marko pohvalio voznim parkom u garaži čija je vrednost milionska.

U garaži porodice Mirković-Bijelić nalazi se "Mercedes", "Ferari" od više od 200.000 evra, te "KTN" čija je vrednost oko 100.000 evra. I to je samo deo njihovih ljubimaca četvorotočkaša...

"To je to", napisao je Marko, koji je potom napravio i snimak iz "Ferarija", čiji je simbol u prvom planu, a potom i sa glisera kojim je takođe on upravljao.

Podsetimo, Dragana osim Marka ima i dve godine mlađu ćerku Manuelu (20). Oboje privlače veliku pažnju javnosti otkako su otključali profile na Instagramu, na kojem su veoma aktivni.