DRAGANU MIRKOVIĆ NIKADA NISMO VIDELI U KUPAĆEM! Pevačica otkrila zašto niko neće imati takvu njenu fotografiju!

Dragana Mirković više od tri decenije nalazi se na estradi i važi za jednu od najlepših pevačica u regionu.

Izvor: Instagram / dragana_mirkovic

Iako izgleda fenomenalno, Dragana Mirković nikada nije objavila ili dozvolila nekome da je fotografiše u kupaćem kostimu.

Pevačica nije neko ko skandalima privlači pažnju već iskljućivo to radi svojim pesmama, a sada je otkrila zašto je nikada nećemo videtu u kupaćem kostimu kao njene koleginice.

"Postojim 34 godine na estradi i nikada niko nije imao moju sliku u kupaćem kostimu. Kada su me zvali da se slikam, ja sam to uvek odbijala. Nisam manekenka i kao pevač smatram da ne treba da se slikam u kupaćem kostimu. Meni je to bilo neprijatno, iskreno", rekla je Dragana za emisiju "Ekskluzivno".

Čini se da je ovo najviše što ćemo videti od Dragane Mirković s mora:

Dugo se javnost pitala kako izgledaju deca Dragane Mirković koja su vešto izbegavala pojavljivanje u javnosti, sve dok nedavno nisu napravili profile na Instagramu.

Ovo je Draganina ćerka Manuela, koja radi na recepciji:

A ovo sin Marko, za kojim devojke uzdišu!