ČEKA JE OPORAVAK DUG 2 MESECA! Olja Karleuša izašla iz bolnice, pa otkrila kako se sada oseća - "Zacrtala sam da živim!"

Olja Karleuša o oporavku i bolesti koja ju je zadesila.

Izvor: Instagram/oljakarleusaofficial

Olja Kalreuša nedavno je zbog embolije pluća završila u bolnici i 20 dana provela zbrinuta na odeljenju pulmologije, a bolest koja ju je zadesila otkrila je sasvim slučajno.

Pevačica je otkrila da je doživela emboliju pluća nakon što su joj se otkačila dva tromba u nozi, a kao prvi simptom osetila je grčenje u levoj nozi. Sada se uspešno oporavlja, te je za medije otvoreno govorila o svom zdravstvenom stanju.

"Sada već moram da se vratim normalnom žvotu, ali pravim jednu pauzu od dva meseca koju ću provesti na moru. Mimo posla, umem da uživam i to uvek leti, tokom perioda kada pevači najviše rade ja volim da provodim vreme sa porodicom. Međutim, da bih od septembra mogla normalno da radim i objavim pesmu nakon tri godine moram lepo da odmorim", rekla je pevačica.

Najteži period je prošao, ali se prisetila trenutka kada je zadržana u bolnici zbog ozbiljnih simptoma.

"Dobila sam bol u listu leve noge i nisam znala da sam imala tromb u nozi koji se otkačio i dobila sam emoboliju puća. Ono na šta sam ja ukazivala ljudima je to da sam imala samo bol u listu, kao početak nekog grča, a posle četiri ili pet dana dobila sam spazam, nemogućnost disanja, stezanje u grudima i kratak dah. To je bila kulminacija da odem u bolnicu gde su me i zadržali. Velika je stvar kada imamo tu mogućnost da nam bol pošalje znak. Ipak imamo puno slučajeva gde ljudi od takvih stvari ne ostaju živi samo zato što nisu imali nikakav znak", objasnila je ona, ističući da joj nije bilo svejedno.

"Ne postoji čovek koji je imun u situaciji koja može da se završi kobno po tebe, pogotovo kada imaš dete. Inače sam neizlečivi optimista, a kao mala sam zacrtala sebi da ću živeti oko 92 godine i to srećna, zadovoljna i pokretna. Dok sam ležala u bolnici više sam ja tešila moju porodicu i familiju nego oni mene. Imala sam razmišljanja koja nisu preterano vedra, ali nisam plakala", priznala je Karleuša.

Ovako je prvi put u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorila o svojoj bolesti: