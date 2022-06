Olja Karleuša važila je za jednu od najzgodnijih pjevačica na estradi koja je snimila velike hitove, a onda je odlučila da se povuče iz javnosti.

Izvor: Youtube/DM SAT VIDEO

Pjevačica Olja Karleuša se poslednjih godina povukla iz javnosti i vodi miran, porodični život na Avali, sa suprugom i sinom, a kako je nedavno otkrila pokreće i novi biznis.

Važila je za jednu od najatraktivnijih pjevačica od trenutka kada se pojavila na sceni i bila je prepoznatljiva po polavim loknama ko je su lepršala oko nje dok je đuskala na sceni.

Izvor: youtube/printscreen/ Ljubitelj Muzike

U jednoj emisiji osvrnula se na svoj izgled i istakla da, iako ima teretanu u svojoj kući, ne voli da ulazi u nju.

"Volim šetnje, volim more, volim skijanje, ali nisam ljubitelj teretane i kad god sam išla, išla sam zato što znam da je to pametno, da treba ići, da se mora ići, inače nisam ljubitelj. Više volim da imam višak kilograma nego manjak mozga u svojoj glavi. Ne volim da reklamiram, ali u pregovorima sam sa jednim endermološkim centrom i nadam se da će to biti put kako ću skinuti ovih 15 kilograma viška", rekla je Olja jednom prilikom.

Pogledajte Olju danas!

Vidi opis BILA JE ESTRADNA BOMBA, A SADA JE NEPREPOZNATLJIVA! Živi na planini i kaže: Bolje višak kilograma nego manjak mozga! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir TV printscreen Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/ Grand Magazin Tv Grand /printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube/ Grand Magazin Tv Grand /printscreen Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram/printscreen/oljakarleusaofficial Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/printscreen/oljakarleusaofficial Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram/printscreen/oljakarleusaofficial Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram/oljakarleusaofficial Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram/oljakarleusaofficial Br. slika: 8 8 / 8

Kao bomba je prije dva mjeseca odjeknula vijest da je pjevačica Olja Karleuša završila na odjeljenju pulmologije zbog embolije pluća. Nakon 20 dana provedenih u bolnici, pjevačica se uspješno oporavila.

"Ide na bolje. Imala sam tu nesreću da nisam znala da imam tromb u nozi koji se otkačio i izazvao emboliju oluća. Bila sam nekih 20 dana vezana za krevet u bolnici, ali sve je to iza mene", rekla je Karleuša u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji, a šta je još otkrila voditelju Ivanu Gajiću pogledajte u videu ispod: