BILA JE MIS JUGE I UDALA SE ZA RIBARA! Proživila PAKAO s njim, a onda je uhapšen - Ana je danas BOMBA u 6. deceniji!

Lijepa i prezgodna Splićanka Ana Saso žarila je i palila, bila je san svakog muškarca, a 1982. godine ponijela je i titulu mis Jugoslavije.

Izvor: Instagram/sasso.ana63

Splićanku Anu Saslo i dalje na ovim prostorima svi najbolje pamte po čuvenoj reklami za jedna sok na kojoj skakuće u vodi, a na sebi ima samo mokru majicu koja je otkrila sve njene obline.

Ana Saso bila je uspješna manekenka koja je ušla među 15 najlepših na izboru za mis svijeta. Iako je bila jedna od najzgodnijih i najlepših žena bivše Juge u ljubavi nije imala sreće.

Bila je u braku s kako su ga zvali "kraljem splitskog noćnog života" Nenadom Bareom Teklićem, koji je prvi vozio "porše" u Splitu, a priča se i da je bio u šemi s Doris Dragović. Držao je desetak najboljih kafića i klubova u Dalmaciji, a poginuo je 2014. godine u saobraćajnoj nesreći.

Izvor: Magazin Duga/Naslovna strana

Ana je stupila u brak s Igorom Franceskijem, ribarom i pravnikom koji ju je besramno varao i šetao mlade djevojke po centru Splita. Ostavila ga je, a dvije godine posle razvoda Franceski je uhapšen jer su se u njegovom stanu djevojke iz jedne organizovane grupe prostituisale.

Mediji su ranije prenjeli da je Ana navodno u vezi sa jednim ljekarom, ali ona nikada o tome nije pričala.

"S velikim zadovoljstvom kažem da sam nakon četrdesete postala napokon zadovoljna sobom. Nakon svih uspona i padova te brojnih iskustava - i pozitivnih i negativnih - evoluirala sam u svakom smislu. A nadopunjuje me i duhovnost. Sve me to sada čini prezadovoljnom", rekla je Saso prije nekoliko godina.

Jedno je sigurno - Ana je i dalje prava bomba u 6. deceniji, a njene slike na društvenim mrežama rijetko koga ostavljaju ravnodušnim!