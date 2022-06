"BILA JE U VEZI S TOMOM ZDRAVKOVIĆEM, A MIROSLAVA JE BILO SRAMOTA" - Mirjanin bivši otkrio zašto je Ilić POBEGAO od nje!

Bivši dečko Mirjane Antonović koja tvrdi da je bila u vezi s pevačem Miroslavom Ilićem i da sa njim ima sina Devina, oglasio se za medije i ispričao nepoznate detalje o njoj.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mirjana je na svom Fejsbuku objavila da je sud nedavno doneo presudu u kojoj se navodi da je Miroslav Ilić biološki otac njenog sina Devina, a pevač je istakao da on nije dobio taj dokument, kao i da će da uloži žalbu ako se ispostavi da je to istina.

Sada se oglasio i Mirjanin bivši dečko Zoran Pavlović koji je otkrio detalje njenog odnosa s Ilićem, kao i zašto ju je on navodno ostavio.

"Mirjana je bila muzička devojka. Nije ona baš tako nevina kako se predstavlja. Bila je i s Tomom Zdravkovićem. Svaki muškarac koji je bio s njom je poludeo za njom. I u krevetu i ovako. Što se lepote tiče, zaista je bila fatalna. Nas dvoje smo se zabavljali 1976. godine, a poslednji put smo se videli 1986. Od tada pa do dan-danas nemamo kontakt. O njoj znam samo ono što pročitam u medijima", rekao je Pavlović, a zatim otkrio detalje veze s Miroslavom Ilićem.

"Da je bilo emocija - bilo je. Evo čega se ja sećam. Brena je u to vreme imala koncert u San Dijegu. Da ne preterujem, bilo je 20 ljudi na koncertu. Nigde nikoga nije bilo, jednostavno prazna sala. Naravno, i ja sam bio tu, a kad me je Mira ugledala, rekla mi je da joj ne prilazim jer je zaljubljena u Miroslava i ne želi da on posumnja da je nešto bilo između nas. Tada kad smo se nas dvoje zabavljali, ja sam imao 31 godinu ona 41. Video sam da su bili u velikoj ljubavi. To se osećalo u vazduhu. Posle toga su Brena i Miroslav imali zajednički nastup u Los Anđelesu. Ona je sve vreme bila uz njega. Međutim, razlog zašto je Miroslav otkačio Miru je taj što ga je bilo sramota da u Srbiju dovede vremešnu ženu, koja već ima punoletno dete. Kad je shvatio šta mu se desilo i da će ona da mu rodi dete, pobegao je čovek, a ona ga je jurila preko Brene", ispričao je on za Kurir.

Nekadašnji gitarista nije imao lepe reči za za Antonovićku.

"Kako da imam kad je abnormalno manipulativna žena. Ona je jedan babac koji ume da se drži. Ali kad sam je video poslednji put, nije više bila ona Mirka koja je imala sve. Slušao sam kako ona kaže da je slučajno upoznala Miroslava, ali to nije tačno. Ona ga je jurila. Bio je popularan i jedini sa estrade koji je dolazio ovamo, a s kim nisam svirao. Naleteo je na jednu opajdaru koja zna šta radi i eto šta se sve izdešavalo. Malo je muškaraca znalo da joj odoli. Imala je pare, namazana, umela je da se ponaša i svi su padali pod njene noge. I meni je imponovalo što sam bio s njom", zaključuje on.

