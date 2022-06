"TO JE KAO DA GLEDATE SILOVANJE, A NE PRIĐETE DA POMOGNETE": Mirjana otkrila detalje sa suđenja - "Brena se ne plaši!"

Sud je prošlog mjeseca donio odluku da je Devin Antonović biološki sin pevača Miroslava Ilića, što Mirjana Antonović, pjevačeva nekadašnja ljubavnica, godinama pokušava da dokaže.

Izvor: Kurir televizija

Lepa Brena je bila svjedok na suđenju Mirjane Antonović i Miroslava Ilića, a bivša pjevačeva partnerka se sada oglasila na društvenim mrežama, kako bi otkrila zašto je pjevačica pomogla.

"U životu treba čovjek da smogne snage, da stane na stranu pravde i treba podržavati izmjenu lošeg zakona, pa šta bilo. Mnogi se nećkaju, kao ne žele nikoga da povrijede, ili ne žele da se miješaju ili pak nisu sigurni... To me podsjeća na one koji posmatraju silovanje u toku, a ne priđu da pomognu... A nedužna djeca i dalje ispaštaju", napisala je Mirjana, koja se bori za uvažavanje DNK uzorka na sudu u našoj zemlji prilikom utvrđivanja očinstva.

"E, Brena je zato jedinstvena. Hrabra žena, kaže to što jeste, sviđalo se tebi to ili ne! Takva je, i ne plaši se nikoga i ničega, primjerna majka, izvrsna prijateljica, u dobru i u zlu. Izvan svega, podržava i voli djecu. Svaka čast!".