MIROSLAV ILIĆ ZABRANIO IZVOĐENJE SVOJIH PESAMA U ZVEZDAMA GRANDA?! Svi pomislili da je zbog Brene, ovo je PRAVI razlog

Otkriveno je i zbog čega je Miroslav Ilić navodno donio odluku da takmičari ne pevaju njegove pjesme.

Izvor: MONDO

Miroslav Ilić navodno je odlučio da zabrani izvođenje svojih pesama u "Zvezdama Granda", odnosno u svim formatima te produkcije, a kao razlog navodi se "neprofesionalan odnos produkcije prema pevaču". Miroslav se poslednjih godina minimalno pojavljuje u javnosti, a to radi uglavnom kada promoviše svoje koncerte.

Budući da je jedna od najvećih zvezda bivše Jugoslavije, medijsko eksponiranje mu i nije potrebno, jer pesme i hitovi u njegovoj 50 godina dugj karijeri govore umesto gostovanja i intervjua. Tako su ih često pevali i takmičari "Zvezda Granda", može se reći i najviše, ali kako mediji prenose, Miroslav je odlučio da tome stane na put.

"Iako bi mnogi pomislili da se Ilić na korak da zabrani izvođenje svojih pesama u 'Zvezdama Granda' odlučio zbog privatnog odnosa s Lepom Brenom, koja je čitavu deceniju uključena u skandal oko njegovog očinstva, pa je čak i svedočila protiv kolege koji joj je mnogo pomogao na početku karijere, ova stvar je mnogo ozbiljnija i vezana je isključivo za poslovni odnos Miroslava i 'Grand produkcije'", otkrio je izvor blizak slavnom pevaču, a prenose mediji.

"Ovo takmičenje se emituje već 15 sezona, a 'Grand produkcija' postoji 24 godine i za sve to vreme Miroslav Ilić nikada nije bio pozvan ni u jednu jedinu emisiju, bez obzira na kojoj se televiziji emitovala. Gotovo da je jedini pevač srpske estrade koji nikada nije kročio u prostorije ni u studio 'Granda' na Košutnjaku. S druge strane, deceniju i po takmičenja iz subote u subotu obeležila je činjenica da poneki mladi pevač otpeva i poneki njegov hit. Kako i posle toga gotovo niko ne pomene Ilića, praveći se da je hit koji je otpevan svačiji i ničiji, on je rešio da tome stane na put. Iako je Saša Popović u nekoliko navrata u drugim emisijama govorio da nema problem s Miroslavom i da bi voleo da ga vidi u svom šou programu, do toga, naravno, nikada nije došlo."

"U ovoj situaciji posredi su izvođačka prava, koja Ilić kao umetnik svakako poseduje i njegova je volja da zabrani pevanje svojih pesama ljudima za koje smatra da to ne bi trebalo da rade. Miroslav nema ništa protiv novih i mladih pevača, ali ne želi da se njegove pesme izvode u 'Zvezdama Granda' zbog velike neprofesionalnosti čelnika te kuće i nepravde koja mu je kao estradnom umetniku kontinuirano nanošena. Da više ne bi dolazio u situaciju da se nakon njegove pesme ne izgovara njegovo ime i prezime i time narušava blistava karijera duga 50 godina, on je rešio da se njegovi hitovi više ne čuju u ovom takmičenju", poručio je izvor.

Miroslav je nedavno bio u javnosti zbog suđenja s bivšom ljubavnicom Mirjanom Antonović radi utvrđivanja očinstva, a sud je doneo presudu u njenu korist, odnosno utvrđeno je da je Miroslav Ilić biološki otac Devina Antonovića.