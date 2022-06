MIROSLAV ILIĆ BESAN! Oglasio se nakon priča da je Grandu ZABRANIO izvođenje njegovih pesama: Neko mi stalno smešta!

U medijima je kao bomba odjeknula vest da je legendarni pevač Miroslav Ilić navodno zabranio da se njegove pesme izvode u takmičenju "Zvezde Granda", odnosno u svim formatima te produkcije.

Kako su medji ranije preneli Miroslav Ilić odlučio je da Grandu navodno zabrani izvođenje njegovih pesma zbog "neprofesionalnog odnosa produkcije prema pevaču", a on se sada oglasio.

Miroslav Ilić je oštro demantovao sve navode i istakao da mu neko sve smešta.

"To su sve laži! Apsolutno nemam blage veze. Znam šta radi 'Grand Produkcija', ali to su gluposti. Da li vam ja ličim na čoveka koji bi nekom nešto zabranio? Ne znam šta rade, niti kako rade, niti me zanima. Samo me interesuje ko mi sve to stalno smešta?", poručio je Miroslav Ilić.

Pevač je nedavno bio u centru interesovanja javnosti zbog suđenja s Mirjanom Antonović koja tvrdi da je on otac njenog sina Devina. Kako je navela na svoj Fejsbuk nalogu sud je potvrdio da je Ilić biološki otac njenog sina, a pevač je istakao da niti on niti njegov advokat takvu presudu još nisu dobili.

"Ako je tako kako su oni izjavili, odmah ću podneti žalbu. Što bi rekao Matija Bećković 'ćeraćemo se još'. Idem do kraja i do Apelacionog suda, ako treba", poručio je ranije Miroslav.

Tokom celog suđenja velika pordška Mirjani je bila pevačica Lepa Brena!