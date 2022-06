MISICA BILA U DEPRESIJI ZBOG DRUŠTVENIH MREŽA! Sara progovorila o stresnom periodu - "Nisam mogla da se otrgnem"

Sara Reljić se udaljila od društvenih mreža, jer su loše uticale na nju.

Bivša učesnica Zadruge, pevačica i misica Sara Reljić, koja je nedavno zaratila sa Darom Bubamarom zbog njenog bivšeg dečka, otkrila je da ima tim koji joj vodi društvene mreže, jer je od njih postajala anksiozna, pa je odlučila da im se ne posvećuje.

"Ne volim previše vremena da provodim na društvenim mrežama, ne utiče to dobro na mene, previše gledaš šta drugi rade i nemaš toliko vremena da se osvrneš i pogledaš šta ti radiš. Nije da ja ne volim da vidim šta drugi rade, ali te povuče i onda bolje da i ne ulazim, nego da skrolujem tako po čitav dan i da mi prođe tri sata tako. Bolje mi je da mi prođe tri sata u komponovanju pesme ili u smišljanju sledećeg spota ili u bilo čemu drugom, treningu, vožnji rolera", priznala je Sara, pa otkrila da je zbog društvenih mreža postajala i depresivna.

"Kad god sam malo više na društvenim mrežama, primetila sam da, ne mogu da kažem da padnem u depresiju, ali me uvede u anksiozno stanje. Što si dublje u tome, ne možeš da se otrgneš i onda sam dala ljudima da mi vode te stvari, ja uđem samo kad baš moram, šaljem im samo šta da kače i to je to", objasnila je Sara Reljić, koja je u decembru predstavljala Srbiju na svetskom Izboru za Miss Multiverse.

